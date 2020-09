Feinmann contó cómo atravesó los días con Covid 19: "Estoy roto, pasé un momento horrible"

Eduardo Feinmann, ya recuperado de Covid 19, contó cómo atravesó la enfermedad durante la internación y cómo se encuentra de salud hoy en día. El periodista, si bien ya está en su casa, reconoció que está “roto”.

En diálogo con Alguien Tiene que Decirlo, su programa de Radio Rivadavia (AM 630 dijo; “bien es una forma de decir”, respondió cuando le consultaron por su estado. “(Estoy) roto -continuó- pasé un momento horrible esa semana que estuve internado completamente solo, tirado en una cama. Tengo muchísimo dolor de cuerpo y el dolor de cintura me está matando. No tengo explicación para eso”.

Y destacó el trabajo de los profesionales de la salud: ”Hay que sacarse el sombrero por el laburo que hacen”

Por su parte, hizo hincapié en la sensación que tuvo los días que estuvo internado “completamente solo. No pude ver a nadie más que médicos, enfermeros y personal de salud, a quienes no les vi la cara. Esta es una enfermedad muy tremenda porque ni siquiera a los que atienden les ves la cara. Están totalmente cubiertos con trajes de astronautas, máscaras, barbijos, anteojos. Apenas se les ven los ojos. Cuando te tocan lo hacen con guantes, ni siquiera hay contacto físico con una persona. Es muy impersonal todo.Es muy tremendo”.

Más adelante, también señaló que “tener el oxígeno enchufado las 24 horas del día, metido en la nariz donde sabés que si no tenés eso no respirás es horrible. La verdad es horrible”.