A pesar del anuncio, se extiende la inédita protesta de la Policía y preocupa la seguridad

La inédita protesta de efectivos de la Policía Bonaerense se extiende este mediodía por La Plata, el Conurbano y ciudades del interior de la Provincia como Mar del Plata y Junín, pese al anuncio del gobierno de Axel Kicillof de que en los próximos anunciará un aumento para la fuerza.

Entre los manifestantes, organizados por grupos de Whatsapp y redes sociales, piden precisiones sobre el incremento salarial y advierten que "si es de menos de 25 mil pesos" no abandonarán el reclamo. Además, exigen que el ministro de Seguridad Sergio Berni firme un compromiso de que no se sancionará a los que participaron de las protestas.

Después de una noche agitada, en la que un grupo de policías y patrulleros rodearon la Gobernación y la residencia donde estaban el Gobernador y su familia para hacer oír su reclamo, y del anuncio de esta mañana a primera hora del Jefe de Gabinete Carlos Bianco y el ministro Sergio Berni, la protesta se fue replicando por todo el Gran Buenos Aires, con marchas de patrulleros con las sirenas sonando.

El eje de la protesta es el planteo de una inmediata mejora salarial y en las condiciones laborales de los agentes en medio de la pandemia, que dejó hasta el momento más de 7 mil contagiados y 10 muertos por COVID 19.

Se trata de una protesta sin antecedentes cercanos en la historia de la Provincia. En 2013, un grupo de policías organizó un reclamo en las calles y llegó a copar el patio del edificio de Infantería, en el Bosque platense. Pero la movida fue desactivada y nunca llegó a tener el nivel de adhesión ni la extensión de la que está ahora en curso.

En La Plata, después de despejar esta mañana a primera hora la manzana de la Gobernación, los manifestantes se trasladaron hasta el Comando de Patrullas, ubicado en 526 entre 21 y 22, donde impidieron la salida de móviles, lo que generó preocupación por el servicio de seguridad en la Ciudad. “Queremos salir a cumplir con nuestro deber pero no estamos pudiendo salir a patrullar porque otros compañeros no nos permiten el paso. Está bloqueada la salida y hay cortes en todas las arterias”, dijo a este diario un agente que patrulla en moto, identificado como Juan Ignacio.

Desde la Municipalidad en tanto, admitieron que hubo que salir a reforzar el patrullaje. "Tenemos en la movilización 20 móviles del Comando", dijeron a este diario fuentes cercanas al intendente Julio Garro. "La Policía Local y los móviles de las comisarías están recorriendo y cubriendo zonas. El resto de móviles de comando que son 30 siguen en prevención y patrullaje más motos, móviles de Tránsito y Guardia Urbana", agregaron.

Las columnas de patrulleros y policías sin uniformes que se suman a las protestas y "sirenazos" comenzaron a multiplicarse esta mañana por el Conurbano. En estos momentos, de acuerdo a la información que los propios manifestantes suben a grupos de Whatsapp y redes sociales, se protestas ya están en las calles de Berisso y Ensenada, La Matanza, el Cruce Varela, San Martín, Merlo, Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, José C. Paz, Mar del Plata y Junín, entre otros distritos bonaerenses.

“La situación de los policías es malísima, en cuanto a la situación económica y las condiciones de trabajo. La pandemia lo que hizo fue agravar la situación”, aseguró esta mañana Nicolás Masi, secretario general de SIPOBA, una entidad que agrupa a policías y que exige que se permita la sindicalización, uno de los viejos reclamos de la Policía Bonaerense, que tiene vedada la actividad gremial.

Masi advirtió que “si no dan los números esto puede terminar mal” y no descartó un paro de actividades. “El policía quiere saber cuánto va a cobrar a fin de mes. Nosotros pedimos 60 mil pesos de sueldo de bolsillo para oficial ingresante”, dijo en declaraciones radiales.

La extensión de la protesta obligó al gobierno bonaerense a salir a dar una rápida respuesta. Esta mañana a las 7, Bianco y Berni anticiparon en conferencia de prensa que otorgará una “mejora salarial importante” a la Policía provincial, aunque afirmaron que el aumento “estaba previsto y planeado” con anterioridad debido al “atraso de un 30 por ciento que hubo entre 2016 y 2019” en los ingresos de los uniformados.

“La idea del anuncio es dar certidumbre respecto de lo que va a pasar, ratificar que era algo que ya estaba previsto, pero por las circunstancias que se han vivido en el día de ayer nos parece pertinente ratificarlo y asegurarlo para dar tranquilidad a la fuerza policial”, resumió Bianco.

Pero la falta de precisiones sobre el incremento salarial agitó las aguas entre los manifestantes, que piden que se les otorgue una suba del 60 por ciento para todas las jerarquías y escalafones y del 100 por ciento para las jornadas de trabajo en domingo, feriados y horas nocturnas. Además, reclaman la reducción del jornal a un total de 36 horas semanales para subescalafones comando y general.

"Si ofrecen menos de 25 mil pesos, no levantamos", dijo esta mañana a EL DÍA uno de los organizadores de las protestas que pidió no ser identificado. Y graficó la situación salarial de la Policía Bonaerense: "Hasta Sargento es un promedio de 40.000 pesos. Los nuevos cobran 32 o 34 mil pesos para trabajan lejos de sus casas y sin elementos. Un par de borcegos cuesta unos seis mil pesos, más alquiler, comida, servicios... no podés vivir".