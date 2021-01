La confesión hot de Matías Alé: "Era el quinto elemento en parejas swingers"

Matías Alé confesó en "Polémica en el Bar", programa que se emite por las noches de América, que durante mucho tiempo participó de encuentros sexuales con parejas swingers.

"No fue una vez, es una forma de vida. Para mí. Yo mucho tiempo fui el quinto elemento. El que maneja la batuta. Yo venía incursionando con parejas swingers. Y bueno, son dos parejas y uno de afuera que dirige todo”, contó ante la atónita mirada de muchos de los presentes.

Chiche Gelblung, tras escucharlo, acotó: “El negocio de las fiestas swingers es ir solo, porque entonces no tenés celos ni tenés ningún problema. ¡Pagás el doble!”.

Siguiendo con su relato, Alé recordó que todo comenzó cuando una pareja de San Fernando, Gustavo y Celeste, quienes lo convocaron vía Twitter para que participara de un encuentro íntimo con ellos.

Luego explicó que el apodo de "quinto elemento" se lo dio una pareja swinger que era "fanática del cine" y que se lo pusieron en alusión a la película de 1997 protagonizada por Bruce Willis.

Gelblung, en ese momento, quiso aclarar la situación: “El quinto elemento es cuando en un juego de dos parejas, traen a una quinta persona”, a lo que Alé acotó: “¡Chiche tiene la teoría pero yo tengo la práctica!”.

Pero para sorpresa de los presentes, Chiche lanzó: “No, ¿qué teoría? ¿Querés que te hable yo? ¿Te pensás que nací ayer?", para luego cerrar: “Lo he contado, muchachos, me caminaron con taco aguja por acá arriba... ¡Y me quemaron con cigarrillo! ¿Cuál es el problema?”.