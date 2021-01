Defederico no quiere pagar el alquiler y Cinthia Fernández le dijo de todo: "Enfermo, hijo de p..."

Cinthia Fernández explotó contra Matías Defederico, su ex, luego de que el futbolista le exigiera el pago del alquiler de la casa donde ella vive con las tres hijas menores de edad -Charis, Bella, Francesca- fruto del amor que ambos se tuvieron en tiempo en los que todo iba viento en popa. Luego del pedido legal impulsado por el jugador, ella arremetió con todo en las redes sociales. Evidentemente, la relación en la ex pareja no sólo no es lo que era sino que pasó a ser una guerra sin cuartel.

La demanda de Defederico salió a la luz por un tuit del periodista Angel de Brito, el conductor de Los Angeles de la Mañana, donde ella es panelista. Al parecer, existía entre ambos un acuerdo en el que habían arreglado que la casa en la que vivió el matrimonio quedaría para las niñas hasta que alcancen la mayoría de edad. Pero ahora Defederico reclamó legalmente que sea ella quien abone el alquiler.

"Matías Defederico le mandó una carta documento a Cinthia exigiéndole que pague un alquiler de la casa donde vive con las hijas. Era la casa del matrimonio, pero según el convenio firmado, ahí vivirán las hijas hasta la mayoría de edad”, reveló De Brito.

Fernández, por su parte, reaccionó al tuit de De Brito y fue directamente al hueso contra su ex. "Más mier… y cara de piedra no había", tiró la morocha.

"Sorete, hijo de put…, caradura, mezquino, desconsiderado y muerto de hambre", arremetió.

Y agregó que “es evidente que a este señor le interesa más el dinero que sus hijas (…) Ella es conventillera, pero es una madraza. Él es un imbécil, ratón y fracasado. El no quería tener familia ni podía proveerla. Pero no sabe usar forro así que se tiene que hacer cargo. Ella debe ganar más que él, y él no lo puede soportar".

Luego, Cinthia retuiteó a una seguidora suya que había posteado que "él le metió los cuernos estando embarazada, no les paga la obra social a sus hijas, yo creo que es un cínico ya desde ese momento (…) Se merece lo peor, ¿no probó con trabajar este tipo? (…) Qué personaje nefasto este tipo, no pasa la plata para la manutención no ayuda en la crianza y ahora quiere que sus hijas vivan más pobres ya que quiere que la madre gaste el dinero de ellas en él, hdp es poco che".

En otro mensaje que también lo hizo suyo pudo leerse: "Qué mal bicho este tipo. Se nota que es un irresponsable, en medio de una pandemia anda de joda en joda poniendo en peligro a las nenas y ¿ahora no tiene plata para hacerse cargo del alquiler dónde viven sus hijas? (…) Pero ella vive con las hijas nada que ver lo que hace este pibe, ¿encima la plata para qué la usa? ¿Para andar con gatos? (…) Está cada vez más enfermo, pericia psiquiátrica".