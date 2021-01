Denuncian cuatro jornadas con una ola de escruches en negocios de City Bell

Mientras un albañil arreglaba los serios destrozos que desconocidos habían hecho en su local, Laura le dijo a EL DIA que “después de tener tanto tiempo cerrado por la cuarentena, cuando por fin abrimos pasa esto. Es totalmente injusto”. El lunes por la madrugada, su tienda de venta de indumentaria femenina “Girl Forever”, situada en diagonal 3 y Cantilo, fue una de las tantas atacadas por delincuentes en lo que se denuncia desde el área comercial como una serie de escruches que comenzó el viernes. Ese día, la Heladería H, de 473 y 13c, recibió la visita de tres ladrones.

Entre el fin de semana y el lunes, al menos cinco negocios del centro de City Bell fueron atacados. En algunos casos el botín fue magro, en otros, todo lo contrario. Además, a lo sustraído debe sumarse la reparación de vidrieras, puertas, cerraduras y exhibidores. “No damos más”, reclamó uno de los damnificados.

Vendaval DE robos

Como se mencionó, el primer caso ocurrió el pasado viernes, cerca de las 5, en la heladería. La secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad instaladas en el exterior y el interior del lugar, que tomaron a los tres jóvenes mientras “trabajaban”. Bautista, uno de los empleados, señaló que, “por lo que vimos en las imágenes, son jóvenes, dos encapuchados y uno con un barbijo”.

Para ingresar forzaron la traba de la puerta principal. Una vez dentro fueron directo a la caja registradora. “Se la robaron entera (con unos dos mil pesos) y una tablet con la que tomamos los pedidos”, detalló. En esa cuadra, la misma semana, “a un auto que estaba estacionado le sacaron el estéreo y a otro una de las ruedas de atrás”. Todo, en horas del mediodía, se indicó.

Sin embargo, los hechos más relevantes - y más numerosos- sucedieron anteayer. El raid delictivo comenzó a las 4 y culminó a las 6. En ese lapso, atracaron un local de venta de comidas, otro de carteras de mujer, una tienda de ropa deportiva, una casa de celulares y otro de vestimenta femenina.

Laura, propietaria de este último, indicó que “entraron por adelante porque no han podido vulnerar la reja. Rompieron la vidriera con una baldosa que sacaron de la vereda, porque hay escombros que están tirados y la Municipalidad no se lleva”. Asimismo, afirmó que “los que cambiaron el vidrio me dijeron que seguramente le dieron patadas, porque es difícil de romper”.

Unas semanas atrás, contó, “le habían entrado al negocio de arriba y a la dueña la saquearon como a mí. Esa vez intentaron robarme, pero no pudieron ingresar.”

A Laura le robaron “todo”, aunque lamentó más que nada el “terrible daño que causaron”, sostuvo. “Hicieron maldades. Tiraron maniquíes en el piso, destrozaron unos ángeles que tenía exhibidos, un desastre”. Le sustrajeron una gran cantidad de prendas de vestir, “las luces led de neón, una tablet, dinero en efectivo, el posnet, hasta el controlador fiscal”.

La encargada de avisarle fue la dueña de una tienda vecina, quien después de contarle “por arriba” lo que sabía, le espetó: “Cuando lo veas te vas a descomponer”. En esa línea, Laura se quejó porque “hay cámaras en la zona, no puede ser que nadie haya visto nada”.

“Me robaron todo. No puede ser. La Policía brilla por su ausencia”, reclamó. Por otra parte, aseguró que “ahora quiero poner alarma, cámaras, lo que pueda para ahuyentar a los ladrones”. Mientras conversaba con este diario, le avisaron que una persona había hallado algunas de las cosas robadas. Entre ellas, el posnet.

A cuatro cuadras de ahí, en una galería de 473 y 13b, no podían creer “la libertad” con la que actuaron los ladrones.

“Es imposible que la Policía no se entere de cuatro robos simultáneos, con una alarma sonando, un día de la semana”, demandó uno de los damnificados.

Andrea, empleada de uno de los negocios, refirió que “llamaron al dueño y cuando llegó se encontró con la puerta barreteada. Lo mismo con los chicos de las picadas boutique, la casa de deportes y la de celulares”.

Uno de los comerciantes contó que “teníamos preparada plata para pagar las expensas y el alquiler, más el cambio, unos 50 mil pesos. Robaron eso, una tablet, un celular y no sabemos si alguna cartera”, manifestó. Antes de huir rompieron la alarma.

Del local de picadas, “se llevaron dinero, salamines en caja y un celular; del negocio de ropa deportiva, percheros y el cambio”, añadió Andrea.

En tanto, Leonardo, encargado del local de celulares, contó que “fue entre las 5 y las 6 de la mañana, con el mismo mecanismo. Rompieron la puerta para entrar y se llevaron algo de dinero que había en la caja, un equipo de celular y un parlante”. El negocio, que comenzó a funcionar en julio del año pasado, cuenta con dos cámaras que tomaron los movimientos de los ladrones.

