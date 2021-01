La tía de Morena volvió a derribar la teoría de la SUBE y dijo que "estamos preocupados"

Mientras crece la angustia por la desaparición de Morena Daiana Gastañaga, la nena de 13 años de la que no se sabe nada desde el último martes, familiares de la menor salieron a dar detalles de la incesante búsqueda. María, tía de Morena, dijo que "estamos preocupados" porque al momento de su desaparición "estaba todo normal". En ese sentido resaltó que con Mariana Portal, su mamá, "se llevaban re bien" y hasta contó que "teníamos el plan con ella de cenar juntas en familia".

Por otro lado, insistió con desterrar la teoría de la tarjeta SUBE: "No suele usar tarjeta SUBE porque no se maneja sola, no toma micros. No sabemos nada de esa tarjeta". En cuanto a la versión de los remiseros dijo que "ellos declararon, pero no está confirmado lo que dijeron. Dijeron que estaba con otra chica. Están preocupadas sus amigas y no sabemos quién puede ser esa chica".

Por otro lado manifestó que "ella anda con su teléfono pero no recibe llamadas ni mensajes desde el 12 a las 14" y "que se maneja en redes como cualquier adolescente. Eso también es investigado". Además creen que "pudo haberse llevado sus ahorros de 1500 pesos, pero no se llevó documentos".



Por último aseguró que la DDI "sigue haciendo rastrillajes por la zona. Estamos muy conforme con la policía, se porta muy bien. Nosotros también nos movimos con la familia y amigos. Tenemos que agradecerles a todos". Y pidió que "si la llegan a ver que no se acerquen, que llamen al 911, que sigan sus movimientos. No sabemos absolutamente nada de ella".

En torno a la búsqueda de Morena, su madre dispuso los números 221-4186814 y 221-4342446 para quienes puedan aportar información.

Más rastrillajes

Tal como informó hoy EL DIA, con nuevos rastrillajes en la zona de Hernández donde vive Morena, siguió la búsqueda de la adolescente. Los nuevos operativos montados por la policía dieron resultados negativos ya que no lograron hallar pistas que conduzcan a dar con el paradero de la menor. De los trabajos de campo participan efectivos policiales, perros entrenados y civiles.

La versión que circuló y volvió a desterrar la tía de la joven hablaba de un supuesto registro que indicaba que una persona activó la SUBE ese mismo martes a las 15.15 en la estación de Gonnet del Tren Roca. Luego, a las 16.44, sacó pasaje en Plaza Constitución; y finalmente a las 23.17 en el interno 614 de la línea 174, de la ciudad de Buenos Aires. Con esos datos, más allá de que los familiares negaron que tenga la Sube, los investigadores analizan filmaciones de las cámaras de seguridad porque no quieren descartar nada.

Por otra parte, voceros judiciales señalaron que “hay varias puntas de dónde podría estar, estamos trabajando sin descanso con posibles domicilios y teléfonos” para determinar su paradero.