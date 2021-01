Pidieron la libertad de Milagro Sala y llenaron de basura el edificio de la Corte Suprema

Agrupaciones políticas y organizaciones sociales marcharon ayer por el centro porteño en dirección al Palacio de Tribunales para exigir la libertad de la dirigente jujeña Milagro Sala, al cumplirse cinco años de su detención.

La marcha partió a las 12 desde la calle Alsina y avenida 9 de Julio y finalizó frente al edificio del Máximo Tribunal de Justicia, en Talcahuano y Tucumán. Bajo la consigna “La Corte, basurero de la democracia”, arrojaron cientos de bolsas de basura por encima de las vallas en la entrada de la sede judicial.

Alrededor de las 13 los manifestaban habían copado las inmediaciones del Obelisco, en avenida 9 de Julio y Corrientes, generando un caos vehicular en ese punto neurálgico de la ciudad.

Milagro Sala está detenida en su casa y ella y distintos dirigentes kirchneristas la consideran una presa política. “Seguimos presos, los que nos gobiernan tienen que cambiar las cabezas”, había dicho en agosto pasado. “Me considero una presa política. Primero de Gerardo Morales (gobernador de Jujuy), después de (Mauricio) Macri y ahora de la democracia”, agregó. Al presidente Alberto Fernández le molesta que le hablen de “presos políticos” en la Argentina y señala que lo que hubo durante el macrismo fueron “detenciones arbitrarias”.

Uno de los convocantes fue el referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque, quien tuiteó la convocatoria diciendo: “La Corte que la corte”, según Infobae.

A pesar del reclamo del sector ultrakirchnerista, el presidente Alberto Fernández ya había descartado la posibilidad de un indulto a Milagro Sala y los demás presos K en el mes de junio. “Si quieren indultar a los procesados, eso es una amnistía y depende del Congreso”, señaló.

Y explicó: “El indulto para mí es una rémora monárquica que quedó en la Constitución. Era un derecho que tenían los reyes de perdonar a quien había sido condenado y en esos términos se transfirió a la Constitución, que impone algunas limitaciones. El Presidente puede indultar a los que han sido condenados, por lo tal no borra la condena. Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí. Para que haya indulto, tiene que haber alguien condenado”.

Precisamente, en la Corte Suprema existen recursos de la defensa de la dirigente condenada en busca de revertir su situación judicial. Su defensa pretende que la Corte acepte el recurso de queja presentado por los abogados de Milagro Sala, anulen el juicio en su contra conocido como “pibes villeros” y ordenen la libertad inmediata.

Sala fue arrestada en 2016 por un acampe frente a la sede del gobierno jujeño.