En Barrio Hipódromo, otro incendio de vagones provocó descontrol en las vías

Los vecinos que residen en calle 45 entre la avenida 122 y las vías del tren, nuevamente vivieron momentos de extrema tensión en las primeras horas del sábado por un incendio de vagones que los mantuvo en vilo durante varias horas y que amenazó con destruir sus viviendas.

Si bien el caso es materia de investigación, hasta el momento la hipótesis que maneja la Policía es que el fuego se inició de forma intencional en horas de la madrugada, aparentemente, por un grupo de personas.

Según se sospecha, los vehículos habrían sido embebidos previamente con una sustancia inflamable y se calcula que podrían haber usado una bomba molotov para darle inicio al fuego.

En ese marco, por espacio de dos horas, quienes residen en la zona se mantuvieron despiertos y rogando que el viento no cambiara de dirección y trasladara las lenguas de fuego a los techos de las viviendas.

Quienes viven en la zona aseguran que vienen atravesando una “situación delicada” desde hace años.

Según sostienen, los terrenos que son del Ferrocarril se convirtieron en “tierra de nadie” ya que “diariamente algunas personas que se asentaron en el lugar provocan todo tipo de disturbios o intentan cruzar para el sector de las viviendas”.

“Hay gente que incendia vagones, ya ha pasado, pero esta vez las llamas estaban a 15 metros de las casas. El temor aumentó cuando se empezaron a prender los pastizales. Por suerte había llovido, estaban húmedos y no prendían tan rápidamente”, contó Enrique, un vecino del lugar.

Sobre el final de la semana pasada se registró un incendio similar. Esta vez, las llamas comenzaron a verse pasada la medianoche y tuvieron que acudir los Bomberos para que no provocaran un daño mayor.

“Hubo conmoción, todos fuimos a ayudar con baldes o lo que teníamos a mano. Un vecino llevó una manguera y era conmovedor cómo quería ayudar con el chorrito que salía, porque encima sufrimos el problema de la baja presión en la zona”, contó.

El cuadro dejó sensaciones de “cansancio” y “hartazgo” en el barrio. También, de miedo, según el frentista consultado. “En cualquier momento vamos a tener un desastre. Todos los que tienen casas que dan a las vías tienen problemas y la gente está cansada”.

Siguiendo con el panorama que viven en el barrio, contó: “Se han metido a las casas a través de los fondos, la zona es muy insegura. Pusimos alarma vecinal, hay vecinos que se turnan para vigilar a la noche. Estamos viviendo una situación que no tiene límites, no sabemos quién es el responsable ya. Hay tres o cuatro de seguridad del Ferrocarril que no pueden hacer absolutamente nada porque le tiran piedras o le queman la garita”.

Según sostienen los vecinos, a tres cuadras del lugar del incidente se encuentra otro foco de conflicto. Se trata de un pasadizo que es conocido en el barrio como “la puerta del infierno”. Se encuentra en 43 entre 121 y vías del ferrocarril, y según los habitantes del sector, tienen lugar todo tipo de situaciones “desagradables”, denunciaron en la zona.

“Desde personas drogándose o teniendo relaciones sexuales, pasando por arrojo de residuos de forma indiscriminada, acá pasa de todo. Es tierra de nadie”, señaló un vecino que pidió reservar su identidad.

Precisaron que por este contexto y porque “sirve para que los delincuentes continúen con sus fugas decidieron bautizarla así”, se indicó.

“Como los móviles no pueden cruzar los ladrones siempre terminan escapando por allí. Pedimos su clausura definitiva ya que no suma en nada. Más bien, resta”, se indicó.