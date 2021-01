“Dios mío, gracias que no me acuerdo de nada, no hubiera soportado recordar”

La joven venezolana víctima de abuso sexual durante una entrevista laboral en el barrio porteño de Balvanera dijo estar agradecida con Dios por no acordarse de “nada” de lo sucedido, ya que “no hubiera soportado” recordar el hecho, y cuestionó que el agresor permanezca en libertad mientras ella está “sufriendo mucho”.

En un reportaje concedido a la señal televisiva internacional TVV, relató lo sucedido el pasado sábado en la tienda donde fue citada para una entrevista laboral. Dijo que le pareció “extraño” cuando vio que el hombre “le pasa el candado a las persianas” y “cierra todo con llave”, dijo.

“Inmediatamente le mando un mensaje a mi mamá diciéndole que tenía miedo porque estaba cerrando todo”, dijo la joven.

Según su relato, Irineo Humberto Garzón Martínez le ofreció “vodka”, a lo que se negó porque “no tomaba de más” y le dijo que solo “iba a beber agua”, pero que la “iba a tomar de un filtro que él tenía”.

Tras atender a unas personas que habían ingresado al local, la chica regresó a la caja y ya tenía un vaso de agua servido. “Estaba tan metida en el tema de que hay que hacerlo bien para quedar en el trabajo que no me percaté de que (Garzón Martínez) ya me había servido el agua”, explicó la víctima.

Luego de beber, la joven sintió que se le “dormían las manos”, por lo que marcó “la última llamada” de su teléfono celular al de su hermana. “Cuando veo que contesta solo vi que la llamada estaba corriendo pero ya no le podía hablar, no le pude decir absolutamente nada porque sentí que me dormí”, contó la chica. No obstante, vio como el hombre le “estaba poniendo el pantalón”, dijo.

La joven imagina que se volvió “a dormir”, porque cuando despertó “nuevamente estaba con una policía”.

“La tristeza la tengo siempre en todo momento”, reflexionó la víctima y añadió: “Solo digo ‘Dios mío, gracias que no me acuerdo nada, no hubiera soportado recordar algo’”.

Sobre la decisión de la jueza Karina Mariana Zucconi de dejar en libertad al abusador, la joven dijo que no estar “realmente, de acuerdo” porque está “sufriendo mucho”.