Mariano Soso se juega el cargo ante Banfield

El entrenador de San Lorenzo, Mariano Soso, que necesita un triunfo el domingo frente a Banfield para continuar, recuperó este miércoles a Gino Peruzzi, de un desgarro del recto anterior del cuádriceps derecho, y a Lautaro López, Gabriel Rojas, Julián Palacios y Franco Di Santo, con el alta de coronavirus.

El ex director técnico de Defensa y Justicia y Gimnasia y Esgrima La Plata no le encontró la vuelta al funcionamiento del equipo y, con la eliminación de la Copa Diego Maradona ya consumada, se tejieron rumores de una potencial salida, que derivó en una reunión con Marcelo Tinelli. Es clave un buen resultado el domingo frente a Banfield, más allá de que no cambiará la situación en la competición, debido a que tiene sólo cuatro puntos, cinco menos que su rival y líder de la zona B Campeonato.