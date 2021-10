Santilli incorporó a la campaña a Lousteau

El desafío de Juntos es crecer de cara a las elecciones del 14 de noviembre. Sin embargo, existe un objetivo primario para la principal coalición opositora: retener el voto de radicales e independientes que en las PASO de agosto se inclinaron por Facundo Manes.

La sumatoria de Juntos alcanzó un total de 3.262.253 sufragios (37,33%), de los cuales casi 1,3 millones fueron recolectados por la lista que encabezó el neurocientífico. Diego Santilli, ganador de esas PASO, busca ahora conservar esos apoyos cruciales para conservar la ventaja o en el mejor de los casos ampliarse con el Frente de Todos.

Es un desafío demandante. Porque no pocos dirigentes de Juntos interpretan que la figura de Manes terminó siendo un imán para atraer parte de un electorado que quizás no hubiese votado a la lista del PRO de Santilli. “El 80 por ciento está asegurado”, interpretan en el equipo de campaña del ex vicejefe de Gobierno porteño. Ayudará que Manes esté en la lista (va en tercer lugar) y que toda la folletería de campaña, incluso la boleta, lo muestra en un plano destacado. Pero cerca de Santilli no quiere que se les escape ni uno de los votos que Juntos obtuvo en las PASO. Pero para intentar galvanizar aún más ese voto radical, Santilli logró el compromiso de que se sume a la actividad proselitista bonaerense Martín Lousteau. Ayer, estuvieron en San Fernando.