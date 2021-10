VIDEO. Madre desesperada: su marido violó, torturó y amenazó de muerte a sus hijos y la Justicia no actúa

María Constanza de Petris lucha contra viento, marea y la injusticia de la Justicia que hace caso omiso a sus pedidos desesperados en nombre de sus dos hijos, de 15 y 14 años. El mayor, que padece trastorno de espectro autista, fue violado y su hermana torturada, acosada y amenazada.

Esta lucha para que la Justicia reciba sus pedidos de protección hacia sus hijos viene desde hace cuatro años. Los menores sufrieron todo tipo de abuso, desde ahorcamientos en plena calle, sometimientos a pornografía infantil y maltratos, llegando a una violación en un régimen de visita que debía estar supervisado por la jueza María del Rosario Roca.

Este viernes, De Petris se hizo presente en el Poder Judicial de 8 entre 56 y 57 para pedir que su ex marido y padre de sus hijos, Sergio Cicchitti, reciba la prisión preventiva a la espera del juicio oral. Las pruebas están, la hija de 14 años contó todo lo vivido en Cámara Gesell, hay imágenes que demuestran lo que denuncia y el pedido una vez más es ignorado.

“El tipo sigue por la calle y nosotros encerrados. Tenemos miedo de un secuestro, sobre todo de mi hijo que no tiene lenguaje y es autista”, cuenta una madre desesperada e ignorada por las leyes. El hombre denunciado ya contaba previamente con denuncias por parte de su anterior pareja, de parte de De Petris y de ex compañeras de trabajo. Actualmente forma parte de un organismo público y goza de libertad, mientras ellos viven una pesadilla.

El padre de los menores no puede acercarse a ninguno de los tres desde el 2018. Un año antes, la mujer denunció y pidió una medida de protección por maltratos de todo tipo. A los pocos meses, se levantó la medida y fue en una visita pactada en el régimen -que debía ser supervisada- que ocurrió el abuso con acceso carnal del menor con autismo.

La madre desesperada pide por las Convenciones Internacionales de los Derechos del Niño. Hace diez años que esta tortura se apoderó de sus vidas. La primera denuncia fue por violencia de género por parte de Cicchitti, con quien estuvo casada 13 años. Luego comenzó la peor parte.

https://www.eldia.com/nota/2021-9-17-10-1-0-violaba-a-su-hijo-discapacitado-y-amenazaba-a-su-hija-tiene-que-estar-preso--policiales

“Mi hijo no habla desde los cuatro años, por las torturas que vivió”, cuenta. “Lo martirizó de todas formas. Mi hija me pedía por favor que no los mandara más”, agregó. Entre algunos de los peores hechos que debieron protagonizar los menores, pudieron contar que el padre le metía a León jabón en los ojos, lo ahorcaba, lo torturaba y obligaba a su hija a sacarles fotos sin ropa, dentro de la ducha.

También en reiteradas ocasiones los amenazaba de muerte a ellos y a su madre, apuntando a la menor con un arma. Ahora, Luna recibe acoso constante en las redes sociales desde perfiles desconocidos: “Mis hijos corren peligro”.