Platenses y la actividad física Los desafíos que sumó la pandemia

Carlos Pezzani (56) comenzó a hacer actividad física hace 20 años a partir de una prescripción médica. En ese entonces, cuenta, estaba excedido de peso y adoptó el hábito de correr regularmente. Hasta que llegó la pandemia: “fueron seis meses durante los cuales perdí mucho estado: lo mío es correr y, como no podía salir, caminaba por la cochera del edificio donde vivo. Cuando la cosa se abrió un poco empecé a salir a correr primero a la plaza de 13 y 38, después al Bosque. Pero me costaba mucho respirar, a pesar de que pasé la pandemia sin enfermarme. Recién ahora logré recuperar un poco el estado”, dice.

Carlos es uno de los miles de platenses que interrumpieron su relación con la actividad física durante lo más duro de la pandemia y las restricciones y que al volver a practicarla necesitaron trabajar mucho para recuperar la regularidad en el ejercicio y el estado físico previo a la irrupción de la crisis sanitaria.

Con todo, la relación de los adultos con la actividad física sigue siendo insuficiente en todo el mundo y se agravó con la pandemia. Así lo indicó un comunicado dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud durante la última semana en el que destacó que uno de cada cuatro adultos de todo el mundo “no realiza la actividad física suficiente que le permita aprovechar sus beneficios”.

En el mismo trabajo, el organismo indicó que la actividad física podría evitar 5 millones de muertes al año a nivel mundial, que los índices de acceso a ella empeoraron con la pandemia y que ese acceso es “desigual”.

En este sentido, destacaron que a nivel global las mujeres, los grupos étnicos minoritarios, las comunidades desfavorecidas y las personas con discapacidades o enfermedades crónicas “tienen más probabilidades de permanecer inactivas”.

en la plata

En nuestra Ciudad, en tanto, quienes practican actividad física con regularidad reconocen que la pandemia los alejó durante meses de ese hábito que trataron de recuperar en cuanto pudieron salir.

Si bien reconocen que durante lo más duro del aislamiento hubo muchas propuestas para hacer actividad física on line, no todos se volcaron a esa herramienta.

En cuanto a los grupos cuyo acceso a la actividad física resulta más problemático, desde los barrios de la periferia distintos especialistas no dudaron en indicar que la falta ejercicio entre los adultos que residen en barrios desfavorecidos de la periferia representa un motivo de preocupación.

Entre las razones que se mencionan para explicar el fenómeno se cuentan la escasez de horarios disponibles y la falta de espacios adecuados para la práctica regular del ejercicio.

Recuperar lo perdido

Camila Tárrago es otra de las que se alejó durante meses de la actividad física durante lo más duro del aislamiento. Estudiante y empleada, cuenta que antes de la crisis sanitaria practicaba danza regularmente y que retomó la actividad física en octubre del año pasado: “Durante la pandemia había mucha oferta de actividad física on line, pero no me enganché, porque no es lo mismo”, dice y agrega que una vez que retomó la actividad le costó volver al nivel previo a la pandemia.

Desirée Phill, estudiante de Educación Física y entrenadora personal, sostiene, por su parte, que ese punto del informe de la OMS que destaca que las mujeres se cuentan entre las más alejadas de la actividad física no se nota en La Plata.

“Hay muchas mujeres entrenando y los grupos al aire libre están integrados casi totalmente por mujeres. Además se observa que en parques y plazas se amplió el rango de edad con respecto a la población típica del gimnasio: si antes iba de 20 a 40 años hoy se extiende hasta los 70”.

El comunicado de la OMS conocido la última semana recomendó a las personas “ser activas con regularidad” para obtener beneficios para la salud.

Los especialistas del organismo recomendaron para los adultos realizar al menos entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica “moderada y vigorosa” a la semana, mientras que para niños y adolescentes indicaron una media de 60 minutos al día.

“Considerando el rol que tiene en la salud física, mental y social y el bienestar general al ayudar a prevenir enfermedades, los expertos del organismo aseguraron que “la actividad física ya no se puede considerar como un componente ‘bonito’ para incluir en la política pública”, sino más bien como un eje “imprescindible” para lograr “poblaciones más sanas y un planeta más saludable”.

En ese sentido, el informe enciende alarmas sobre el desigual acceso de la población a los beneficios del movimiento en el mundo. Y pone el acento en que las dificultades de acceso son mayores para mujeres, grupos étnicos minoritarios, comunidades desfavorecidas y personas con discapacidades o enfermedades crónicas, quienes “tienen más probabilidades de permanecer inactivas”, aseguraron.

Según los datos del organismo las mujeres son “menos activas que los hombres”, con una diferencia de más del 8% a nivel mundial.

Si bien en La Plata esa situación con respecto a la mujer no se registra, lo que se admite es que hay una marcada dificultad para el acceso a los beneficios de la actividad física entre los habitantes de barrios vulnerables de la periferia.

Desde La Plata Solidaria, su coordinador, Pablo Pérez afirma que “entre los adultos que superan los 35 años en los sectores más vulnerables de la periferia, casi que no se contempla la posibilidad de hacer actividad física. En primer lugar porque no hay lugares propicios en los mismos barrios. En segundo lugar porque no hay tiempo. En tercer lugar, porque hay una dieta muy extendida basada en farináceos, que favorece la obesidad”.

Pérez hace hincapié, sobre todo, en la falta de sitios propicios: “nosotros teníamos la idea de presentar un proyecto de explanadas deportivas, mejorando algunos sitios para que se pueda realizar actividad física, pero no existe esa posibilidad en los barrios más carenciados. Ni siquiera está contemplado y no costaría nada promover la actividad física en esos lugares, ya que no hacen falta las grandes estructuras para que la gente pueda realizar algún tipo de actividad”.

Por su parte, Celeste Furlotti, nutricionista y coordinadora de la fundación CONIN, que tiene centros en Ringuelet y Los Hornos, sostuvo que ninguna de las madres que asisten al centro hacen actividad física y esa situación se puede hacer extensiva a los barrios por varias razones.

“Una es la falta de tiempo, porque no tienen con quién dejar a los hijos como para dedicarse tiempo para ellas, para verse lindas, sentirse bien. Eso les cuesta. No tienen dinero para tener alguien que los asesore, pero tampoco salen un rato a caminar o a hacer una actividad en una plaza, fundamentalmente porque no tienen con quién dejar a los chicos.

Desde la Municipalidad de La Plata se indicó que “ante la problemática que indica la OMS, el municipio propone desde la gestión llevar la práctica de actividades deportivas a los distintos barrios platenses, alentando los estilos de vida saludables a los distintos sectores de la población. Para eso, un eje central es utilizar un espacio a cielo abierto como la Circunvalación, sumado al polideportivo de Los Hornos y más actividades en Sicardi, Villa Elisa, Gonnet, Tolosa, Ringuelet (entre otras localidades) para trabajar esta situación”.

En este contexto, agregaron que “el municipio dispone de 25 escuelas multideportes de iniciación deportiva en todo el partido, sumado al programa ciudad en movimiento que hace especial foco en los adultos y los adultos mayores”.