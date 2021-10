Desgarradora despedida de la novia de Tomás Sánchez Merlo, ex jugador de San Luis que murió en el accidente

Mientras no cesa la conmoción por la muerte de Tomás Sánchez Merlo, el ex jugador de San Luis, en el accidente ocurrido el domingo a la madrugada en Plaza Paso (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-10-18-2-26-50-conmocion-en-la-ciudad-por-una-nueva-muerte-a-causa-del-transito-policiales), se multiplican las muestras de dolor en las redes sociales. Una de las despedidas fue la de la novia, Lara Zárate, quien en su cuenta de Instagram le dedicó un posteo desgarrador.

"Reencontrarnos no fue casualidad… aparecimos para sanarnos. Y fue tan fuerte y real, que es difícil de explicar. Hoy te fuiste, y con vos se va una parte de mi", comienza escribiendo la joven junto a una foto de la pareja. "Fuimos uno, nos entendíamos sin decir una palabra, supiste destrabarme y con paciencia y dulzura lograste que me entregue al amor. Un amor que fue más allá, el verdadero amor, el que solo pretende hacer bien, sin importar títulos, distancias, miedos ni diferencias".

Luego cuenta detalles de cómo iniciaron la relación: "Nos conocimos hace seis años atrás, una noche de fiesta en Brasil, y ese día ya nos quisimos. Algo pasó ese día, charlando en la arena mirando el mar, con una complicidad y una química que parecía de toda la vida… y al otro día terminó tu viaje. Nunca perdimos el contacto, pero no nos vimos más". Y agrega: "Este enero, un encuentro casual en la montaña nos volvió a unir. Nuestras energías se buscaban… y se encontraron. Recordamos nuestra primera noche, te acordabas hasta lo que tenía puesto, y no hubo mucho más que decir. Por algo nos reencontramos".

"La vida da vueltas, y hoy me toca decirte hasta luego otra vez", escribió la joven y describió un recuerdo con Sánchez Merlo: "Hace poco me dijiste que siempre me esperaste, y sé que sos paciente y ahora te toca esperarme un poquito más. Voy a esperar ese abrazo de re-reencuentro donde sea que sea…".

"Gracias mi gordo, por aparecerte, por hacerme tan feliz, por adoptar a Tanguito conmigo, por tus enseñanzas, tu paciencia, tu sonrisas, tus mimos diarios y por compartir conmigo tu felicidad", escribió Lara y recordó que "anoche (por el domingo) a las 3:30 me dijiste: 'no me extrañes mucho…' porque me acosté y te dije que no me podía dormir. Y no te lo prometo, no creo que sea fácil no extrañarte. Pero te prometo honrarte y amarte para siempre!".

En tanto, así remató el doloroso posteo: "Feliz vida, mi vida. Estarás presente en mi en cada paso que de, en el mar, en la montaña, en el sol y en mi corazón. Así como lo estarás para todos nosotros, tu familia y tus amigos. Te amo negrito. Te amamos. Volá alto". La frase final la acompañó con un emoji de dos corazones.