IOMA ofrece 45% Los médicos definen si aceptan

La negociación entre la Agremiación Médica Platense y la conducción del IOMA sumó un nuevo capítulo, que trasladó el posible epílogo hasta el lunes próximo, cuando los profesionales analicen en un plenario de afiliados si aceptan la suba anual del 45 % en sus honorarios.

Ese es el número final del incremento para 2021, que se consolidaría con la aplicación de un último tramo, de aquí a diciembre. Hace una semana, la obra social, había ofrecido llegar al 42 % anual con un último incremento, a aplicar en diciembre, del 7 %. La propuesta fue rechazada en la mesa de negociación.

Ahora, los dirigentes de la Agremiación, tras escuchar la idea de agregar un tramo que sería del 10 % sobre lo que se cobra, anunciaron que la pondrán a debate entre los profesionales agrupados en la entidad.

La novedad se registró en un encuentro entre funcionarios del Instituto y dirigentes de la Agremiación, que se produjo anteayer.

Tras la difusión de la nueva oferta, desde la entidad profesional prefirieron no hacer comentarios. Esperarán hasta que se expida el plenario, se indicó ayer.

El antecedente más cercano indica una exigencia de incremento de los honorarios que facturan al IOMA por cada atención, que tome como referencia el nivel de la inflación.

Tras rechazar el tramo final del 7 % en la mesa del viernes 15, un día después, la conducción de la entidad médica consideró que ese número final para el año “se encuentra muy por debajo de la inflación interanual”, y “no alcanza para recomponer la devaluación de los ingresos que los médicos y las médicas vienen experimentando desde hace años”, se indicó.

Luego, se detalló sobre la oferta que “el Instituto ofreció un último tramo del 7%, que cerraría el año con un aumento total del 42%, cifra que se mantiene 10 puntos por debajo del 52% de inflación interanual proyectada por el Banco Central de la Nación para 2021”, se detalló en un comunicado distribuido el sábado 16.

Además del incremento de honorarios, la AMP viene pidiendo la resolución de temas que considera “fundamentales para arribar a un acuerdo y que impactan también en los ingresos de los y las agremiadas”.

La agenda que llevan a la mesa de negociación con el Instituto incluye la incorporación de nuevos profesionales al padrón de prestadores de la obra social.

“Sobre este punto, las autoridades del Instituto se mostraron intransigentes y sostuvieron que no habrá modificaciones al respecto porque consideran que hay un `exceso de médicos en relación a los afiliados del IOMA en la Ciudad´”, expresó la AMP.

En la nota se añadió que los funcionarios “argumentaron que el padrón de afiliados del IOMA no se incrementó y que, por el contrario, sí aumentó la cantidad de médicos situación que, para ellos, resulta inaceptable”.

Según la Agremiación, en la mesa de negociación les dijeron a sus dirigentes que la entidad “debe reducir la cantidad de médicos/as que trabajan por IOMA arguyendo como ejemplo la existencia de profesionales que no han facturado prestación alguna en los últimos meses”.

Desde IOMA se indicó el viernes que sus funcionarios plantearon “que no es cierto que no se hayan aceptado altas en el padrón de prestadores”. A la vez, “recordaron que es una facultad de la obra social, de acuerdo a su estatuto, evaluar la necesidad o no de nuevas incorporaciones”. Se indicó, además, que en una semana habrá nueva cita.