Afirman que el valor del dólar se mantendrá alto

Desconcierto político y económico, conflictos internos, datos fiscales y monetarios adversos, índice de confianza por el piso, dedazo de precios máximos, choque con las cámaras empresarias y amenaza de aplicación de la ley de Abastecimiento, una antigua batalla de casi 50 años.

El Gobierno hizo cartón lleno si lo que buscaba era atizar aún más la cotización del dólar y las expectativas inflacionarias, coinciden los análisis de consultoras como Eco Go, LCG y Equilibra.

El viernes el tipo de cambio blue llegó a $195 en CABA y a $200 en nuestra Región, el máximo en lo que va de 2021, reeditando el tope de hace un año, pero en un contexto mucho más desafiante: el Gobierno viene de una severa derrota en las PASO y las reservas netas del BCRA son mucho más flacas, al punto que –pese a un leve repunte posterior al último reajuste del cepo cambiario, apenas rozan los U$S 6.000 millones, según Infobae.

“Existe el caldo de cultivo para una piña”, dijo en una entrevista Carlos Melconian, que hasta negó que Guzmán fuera un verdadero ministro de Economía y definió las medidas económicas como “un conjunto de islas”.

Así las cosas, “el riesgo país volvió a tocar máximos desde la reestructuración de la deuda y se ubicó en 1.650 puntos, 22 por encima de hace un mes, con caídas de 1 por ciento semanal en los precios de los bonos y recuperación en los de las acciones, mientras la brecha siguió en ascenso, resumió el “monitor semanal” de Eco Go.

Los dólares financieros siguieron de largo, con el dólar SENEBI (por “Segmento de Negociación Bilateral”, una operación de “Contado con Liquidación” pactada entre privados y fuera de pantalla) en $ 197,5, notó la consultora que encabeza Marina Dal Poggetto.

Ya con eso, la brecha con el oficial llegó a 98,8 por ciento, aunque algunos operadores señalaban dólares a más de $200 y una brecha superior al 100 por ciento.

Nadie avizora un cambio de tendencia. “La repetición a lo Sísifo de realizar una tarea sin sentido una y otra vez se parece a la historia argentina: Inflación, ignorar las causas profundas, establecer controles de precios. Es insoportable pensar que el futuro será así, pero la pregunta es si este será el último control de precios y la respuesta es que, sin un diagnóstico acertado, no lo va a ser. La inflación para el 2022 será igual o más alta que la del 2021 que rondará el 50 por ciento. No hay razones para que así no sea y hay muchas razones para pensar que será superior”, escribió en su informe semanal la consultora LCG, dirigida por Guido Lorenzo.