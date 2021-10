Boneta despide a Luismi: “Me cambió la vida, pero no quiero quedarme cómodo”

A Diego Boneta “Luis Miguel. La serie” le cambió la vida. El éxito internacional producido por Netflix en base a la biografía del cantante mexicano, que estrena su tercera temporada el jueves, supuso un antes y un después en su carrera, pero también ha despertado un reto: el de desvincularse de un personaje que lo absorbió por completo para evitar el temido encasillamiento.

Y ya ha comenzado a llevar adelante esa tarea: nominado a los Premios Platino por primera vez por su rol en la primera temporada de la bioserie de Netflix, consiguió ahora otra nominación gracias a su trabajo en “Nuevo Orden”, la película de Michel Franco ganadora del León de Plata del 77 Festival de Venecia, que, dice, es un ejemplo de lo que quiere seguir haciendo, personajes extremos que le hagan crecer como actor.

“Que esta película no tuviese nada que ver con lo previo lo hizo tan especial y haber ganado el premio del jurado en el Festival de Cine de Venecia fue una locura”, comenta Boneta, que se fue de México porque allí no lo contrataban: por su pelo rubio, “no me veían lo suficientemente mexicano”.

“Me fui a Estados Unidos porque cuando quería hacer castings para películas mexicanas no me veían como un actor mexicano. Creo que el ser mexicano se lleva en el corazón. Yo nací en México, tengo una mezcla, tengo pasaporte español, mi abuela era murciana y la familia de mi abuelo del País Vasco, mi madre nació en Estados Unidos. Por eso Michel (Franco) y yo conectamos tanto, él está visto como un ‘outcast’ (rechazado), en ciertas cosas. Espero que después de esa película y de Luis Miguel ya me vean como mexicano”, lanza el actor.

Y no solo como mexicano: también desea que lo vean como un actor más allá del rol que lo llevó al estrellato mundial y amenaza con encasillarlo. “La serie me cambió la vida. Fue un proyecto que me dejó tanto, que demandó mucho, y fue un aprendizaje increíble. Hay pocas actuaciones que requieran de ese nivel de transformación y era la primera vez que me tocaba tener que hacer algo así. Pero ahora vendrá otro reto y para mí es importante el ir tomando pasos hacia adelante actoralmente, no quedarme cómodo y siempre ir empujando”, dice Boneta. “Por eso es que ‘Nuevo Orden’ no tiene nada que ver con ‘Luis Miguel’ y el próximo proyecto será igual, quiero que no tenga absolutamente nada que ver con lo que hice anteriormente”.

De todos modos, el actor afirma que lejos de cerrarle puertas, “Luis Miguel” se las ha abierto, a él y a muchos actores latinos más que durante tanto tiempo estuvieron reducidos en la industria global a cierto tipo de personajes e historias. “Lo más importante que dejó ‘Luis Miguel’ fue el iniciar mi carrera como productor y gracias al éxito de la serie, que nadie se esperaba, de repente muchas plataformas se nos acercaron a preguntarnos ‘¿qué van a hacer después?’ Nos dimos cuenta de que antes no había proyectos que rompieran con el estereotipo del latino. No eran proyectos que me emocionaran, algo que pudiera trascender, ir mas allá de otros proyectos latinos. Y me di cuenta de que si no estaban había que crearlos”, analiza Boneta, que ya había ganado reconocimiento internacional tras protagonizar la película “Rock of Ages”, junto a Tom Cruise, aunque en este caso su fama global la consiguió gracias a un personaje bien mexicano.

Respecto a estas nuevas historias latinas, “creo que ahora la industria va por mucho mejor camino”, afirma. “Yo noto una diferencia abismal hoy en los proyectos que ofrecían para latinos cuando me mudé a Los Ángeles hace 14 años. ¿Qué serie veían en EE UU en español? No fue hasta que salió ‘Narcos’ que cambió el esquema, y después ‘La casa de papel’. Todo es reciente. Veo y noto un cambio y está en nosotros el seguir empujando y ser parte del cambio en lugar de quejarnos. Y en unir fuerzas, algo que le hace falta a la comunidad de cine y televisión latina es unión”.

LA TRAMA DE LA NUEVA TEMPORADA

Diego Boneta se despedirá de “Luis Miguel, la serie” desde este jueves: la serie estrena ese día su tercera temporada (tendrá seis capítulos en total), donde mostrará cómo el icónico cantante se enfrenta a dos complejos desafíos en dos líneas de tiempo.

“Por un lado, en el pasado se dará la oportunidad de enamorarse, esta vez de Mariah (Carey); así como de explorar nuevas facetas y mercados para su carrera. Mientras que, en el presente se enfrentará al riesgo de perder lo que ha construido por más de 40 años y a la oportunidad de mostrar un poco más de su vida por primera vez”, reveló Netflix en un comunicado.

Se trata de la última temporada de la bioserie, que cerrará el círculo, pues llegará el punto donde se le propone por primera vez al artista hacer una serie sobre su vida.

La última temporada continuará la historia que revivió el interés del público de todas las edades en esta relevante y un tanto enigmática figura de la música en México, cuya vida está siendo desgranada en la serie, siempre liderada por una impecable interpretación de Diego Boneta.

Para calentar motores, el protagonista de la serie, Diego Boneta, liberó su versión de “La Bikina”, que formará parte de la banda sonora de esta producción.

Boneta, actor y cantante, ha demostrado en esta producción su versatilidad en la actuación pero también en la música, puesto que ha logrado hacer suyas las canciones más famosas del Sol de México pero siempre con grandes similitudes a la voz de Luis Miguel en sus diferentes etapas.

En esta última entrega vuelve Óscar Jaenada, junto a Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Macarena Achaga, Juan Ignacio Cane, Juan Pablo Zurita y Teresa Ruiz, entre otros, quienes dan la bienvenida a Jade Ewen, Plutarco Haza, Mauricio Abad, Sebastián Zurita, Alejandra Ambrossi, Miguel Rodarte, Carlos Ponce y Antonio Mauri.