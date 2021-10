Declararon siete detenidos en la causa por "explotación laboral" y trata" en una quinta de La Plata

El fiscal penal de La Plata Juan Mennucci indagó anoche a los siete detenidos bajo sospecha de haber cometido el delito de "trata de personas", en el predio de Abasto, donde esta semana fueron rescatados 110 trabajadores, que estarían allí confinados, en malas condiciones y explotados laboralmente, se presume que bajo la amenaza de "meterles plomo".

En tal sentido, voceros judiciales explicaron hoy que seis de los siete detenidos se negaron a declarar, asistidos por la defensoría oficial; mientras que otro de los procesados, patrocinado con un abogado particular, se declaró inocente y explicó que es un mecánico que no tiene nada que ver con el hecho investigado.

Ayer, el juez de Garantías de La Plata Eduardo Silva Pelosil hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Mennucci, quien luego de las indagatorias remitió las actuaciones a la justicia federal de nuestra ciudad, para que allí se decida si se acepta o no la competencia.

En el pedido de detención, el representante del ministerio público dictaminó que desde una fecha hasta el momento indeterminada y hasta el 25 de este mes , al menos siete hombres "recibieron y acogieron en la quinta "Víctor" ubicada en 206, entre 444 y 436 de La Plata, alrededor de 110 personas -entre mayores y menores- habiéndolas captado con la promesa de pagarles $2500 diarios y $180 la hora extra por trabajo agrícola, habiendo consumado la explotación hasta que, a raíz de que algunos lograron escapar del predio en la víspera y dar aviso a las autoridades, lograron ser rescatados".

Los voceros consultados detallaron, que entre las pruebas valoradas por los doctores Sival Pelosi y Menucci, figuran cerca de 30 testimonios de las supuestas víctimas, quienes fueron contestes al relatar "la forma de captación, la promesa de remuneración, y las amenazas que les impedían salir de la quinta ".

"Al pasar una semana no me pagaron los 2500 por día que habían prometido y tampoco las horas extras que realicé. Por ello hablé con el encargado Gerardo Gareca para decirle que me pague y me respondió que no porque tengo que abonarle el pasaje, la comida y la cuenta del almacén que funciona en el lugar, del cual se encargaba otro de los imputados, Nery Espinoza Vera". reveló un testigo en la causa.

También dijo que el 24 de este mes junto con otros compañeros"le reclamamos a Gareca el pago y me dijo lo siguiente: 'falta un mes para pagarles o cuando tenga ganas y en caso que se atrevan a salir van a recibir plomo, los voy a matar' ".

Con estas y otras evidencias, la fiscalía y el juzgado entendieron que los hechos narrados configuran el delito de "trata de personas mayores calificada por la efectiva consumación de la explotación", tipificado en el Art. 145 ter. penúltimo párrafo del Código Penal, que establece penas de 5 a 10 años de prisión, señalaron las fuentes consultadas.

Los detenidos -agregaron- Elvio Algarín Jara, Benito Castro, Ricarlo Saviola Flores, Gareca, Calixto Miranda Pérez, Sergio René Ruíz, y Espinosa Vera, ya fueron indagados y procesados como presuntos coautores del ilícito antes señalado, y ahora las actuaciones serán analizadas justicia federal de nuestra ciudad, ya que el deito antes señalado sería de su competencia.