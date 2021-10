Gritos, vidrios rotos y una “fan” denunciada

Los gritos alarmaron a más de un comerciante y muchos salieron a la calle a ver qué ocurría. Temían que se tratara de un asalto, puesto que el centro de City Bell volvió a ser castigado con cierta frecuencia por la inseguridad. Sin embargo, la imagen que se encontraron no tenía nada que ver con un ladrón.

Una mujer solitaria atacaba a patadas el local “Teodelinesias”, situado en diagonal 3 entre 473 bis y Cantilo. La extraña situación se desarticuló cuando medió un vecino y luego tomó intervención personal policial. Recién entonces se develó el motivo.

El hecho ocurrió el miércoles 20 de octubre, al mediodía, aunque se conoció en las últimas horas a raíz de un video que se viralizó y que muestra la secuencia completa. La acusada fue retirada por los uniformados, el caso es investigado por la fiscalía en turno y según pudo saber este diario, los destrozos fueron varios.

“Vi a esa chica que estaba hablando con Martina (Sánchez Acosta, dueña del negocio) y de repente empezó a los gritos”, contó Liliana, la empleada de una casa de comidas que funciona en la vereda opuesta y fue testigo presencial del escándalo.

La extraña había ido a ver al actor Benjamín Rojas, esposo de Sánchez Acosta. El problema era que el joven no se encontraba en el lugar en ese momento, lo que ofuscó a su “fan”.

“Decía que quería ver a Benjamín, que no la echen, que la traten bien. Y empezó a romper los vidrios, que después agarraba para tirárselos a las chicas”, refirió Liliana. Además, continuó, “tiró al piso unas macetas que había al costado, hasta que bajó un inquilino que vive arriba en el segundo piso y la tranquilizó”.

El relato de la trabajadora es consistente con lo que se observa en las filmaciones, donde se ve con claridad las patadas al mobiliario del comercio y a la mujer arrojando los cristales que había roto segundos antes.

“En el momento en que escuchamos los gritos yo llamé a la Policía y otros vecinos también. Por suerte vinieron rápido”, destacó. Como se dijo, la seguidora buscaba a Rojas: “Le quería dar una carta, saludarlo y sacarse una foto. Él no estaba y supongo que ella pensó que no quería recibirla”, explicó Liliana.

Por otra parte, aseguró que el actor “me contó que ya tuvo un problema con esa chica, no acá (habría sido en capital federal), ésta no fue la primera vez”. Asimismo, “me preguntó si la reconocía, y me pidió que llame a la Policía si la volvía a ver, que él le había hecho una perimetral”, sostuvo.

El revuelo que causó la irrupción de la fan fue compartido por testigos y por los propios damnificados. En ese sentido, fue “importante” el arribo de la Policía. “A Benjamín lo vi muy preocupado y angustiado. Se tranquilizó cuando actuaron las autoridades”, cerró la joven.