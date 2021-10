“Los sacudones internos a veces sirven para la gestión”

“No descartó nada. Si los sacudones sirven para consolidar la unidad y avanzar, bienvenidos sean. A veces sirven para consolidar la gestión”, aseguró ayer uno de los referentes del Movimiento Evita y funcionario con despacho en el primer piso de Casa Rosada, Fernando “Chino” Navarro. En este sentido, se refirió a la interna en el oficialismo y en este marco, al acto de homenaje de hoy a Néstor Kirchner en el que coincidirán militantes de la organización social con los de La Cámpora.

“El Frente de Todos tiene una unidad cruzada con la crisis de esta etapa, no es una unidad monolítica como tampoco la tiene Juntos por el Cambio. Por supuesto en el oficialismo el debate no puede trabar la gestión. El acto de hoy lo organiza La Cámpora y el Evita convocando a todos los actores del Frente de Todos, con vocación de participar y recordar el fallecimiento de uno de los mejores dirigentes de las últimas décadas. El único orador será el presidente Alberto Fernández”, detalló, en medio de las fuertes diferencias por copar el escenario entre las organizaciones sociales oficialistas y los militantes que conduce Máximo Kirchner.

Consultado Navarro sobre qué puede pasar después del 14 con la coalición oficialista, señaló: “Discutir teoría o marco ideológico de lo que pasó hace 10 años es atractivo para los académicos pero hoy tenemos urgencias cotidianas, que nos exigen que más que comentar la realidad, la resolvamos”.

En esa línea, sobre la situación económica, estimó que “se sigue creciendo, con números superiores a los de 2019 en diferentes ítems” aunque reconoció que “lo que es cierto es que no llega en forma inmediata a todos los argentinos. Hay millones en dificultad y lo vemos en la informalidad. Todo un proceso de avances y retrocesos con una mirada racionalmente optimista para 2022, donde esperamos un año bueno económicamente pero con cuestiones a resolver como la deuda con el FMI o la inflación. Hay un crecimiento importante pero uno ve que la inflación joroba”.

La fortuna de los kirchner

Cuando se le preguntó al dirigente bonaerense si le hizo “ruido la fortuna de los Kirchner” como deslizó el allegado al papa Francisco Juan Grabois, aunque luego se retractó y pidió disculpas, opinó: “Grabois me parece valiente y sincero que aclare lo que dijo, en un determinado contexto. A mi no me hace ruido: conocí a Cristina en el 2000 y a Néstor un poco más tarde; siempre los vi convocados por la política, por la disputa de poder en el seno del peronismo y por construir una Argentina que enfrentara a los poderes fácticos. A Máximo también lo conozco hace mucho. A los Kirchner los considero honestos y está claro que no los motiva el dinero. Néstor llegó como intendente de Río Gallegos con un capital construido como abogado en el ámbito privado. Cuando se pone la lupa en la corrupción se tapa el debate en la lucha de la equidad que realizaron Néstor y Cristina. Si hay sospechas está la Justicia para investigar pero que actúe en el marco del Derecho”.

Por otra parte, consideró que se deben hacer más obras públicas “donde el 30% la desarrollen cooperativas o pymes, con participación del Estado pero trasladando el protagonismo a la economía popular. Valoramos el proyecto de Massa o el decreto del Presidente (para pasar planes a empleo), pero también que se esté más en contacto con los actores de la realidad.

De todas maneras, se le recordó que en el acto de Nueva Chicago se escucharon críticas a los planes tipo “empalme”: “Se critica ya que en la medida que no haya primero un crecimiento económico importante, no alcanzan. Además, hay una capacidad creativa de la economía popular que no siempre se ve desde la economía formal. El mundo cambió y entonces hay que buscar la forma de construir nuevos modelos económicos con instrumentos que fue generando el pueblo y la propia crisis y donde se puede articular con el ámbito privado. Y no se ve a veces: pero soy optimista porque venimos machacando con esto muchos dirigentes, como Dina Sánchez o el “Gringo” Castro. Se va terminar viendo y no va a molestar tanto que las organizaciones sociales tengan un rol importante en el Estado”.

Finalmente, para el funcionario es “injusto” que se cuestione el manejo de los planes por parte de las organizaciones sociales: “Acaso ¿se analiza la discrecionalidad de a quien el directorio del Banco Nación le da un préstamo o a qué empresa un gobernador le adjudica una obra pública?. No, porque confiamos a priori en que se hace por el bien común. No tenemos porqué dudar de la discrecionalidad de las medidas que pueda tomar un dirigente social y que, además, no la toma él, la toma un ministro. Lo que molesta es que disputemos poder”.