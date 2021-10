El peso pierde poder de compra de la mano de la inflación, que no afloja

La inflación es uno de los fenómenos que afecta la vida de los argentinos desde hace ya varias décadas. Los fuertes efectos de este mal de la economía argentina sobre el peso pueden verse comparando los precios que había hace algunos años con los que se registran hoy. En momentos en que la gran discusión parece discurrir sobre si los precios “congelados” van a resolver el problema, pese a la larga historia de fracasos en los controles de precios en diversos países y más en el nuestro, lo mejor será evaluar sobre la capacidad de compra de nuestro peso y como se ha ido deteriorando de la mano de la devaluación.

Esa comparación hizo la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que presentó un estudio en el que analiza las compras que podían realizarse en el país con $1.000 en 2017 y las que se pueden realizar con ese mismo monto ahora.

FADA difundió un informe en el que centró su análisis en la primera comida de todos los días: el desayuno. Y los datos son más que preocupantes. “Comprar los mismos productos para preparar el mismo desayuno que en 2017 nos costaba $287, hoy nos cuesta $1.171. Así nos afecta la inflación”, remarcaron los economistas de la organización. El trabajo de los especialistas lleva el nombre de “Changómetro”, utilizado también para anteriores mediciones de FADA. Para el caso del desayuno, sostuvieron que “para armar este cálculo pensamos en un desayuno completo: con fruta, lácteos, carbohidratos y una infusión”.

“Con esto calculamos que en cuatro años el billete de $1.000 perdió la capacidad de comprar 8 paquetes de café, 132 tazas de leche, 33 kilos de azúcar, 15 paquetes de pan lactal, 17 paquetes de manteca, 20 potes de dulce de leche o 47 kilos de naranjas”, afirmó David Miazzo, Economista Jefe FADA.

Desde la entidad coinciden: con $1.000 en diciembre de 2017 se compraban 10 paquetes de café molido de 500 gramos, a $97,70 cada uno. Hoy, según el relevamiento, sólo 2, ya que el costo está en $401,04. ¿Azúcar? “Comprábamos 46 kilos ($21,60). Hoy compramos 13 kilos ($78,15)”, dijeron.

“Para prepararnos las tostadas, antes nos alcanzaba para 21 paquetes de pan de mesa, ahora sólo 6 ($163,33). Con la manteca sucede algo similar: antes podíamos comprar 22 paquetes con $1000, hoy sólo 5 ($199,04). Las naranjas, uno de los productos de nuestras economías regionales, también revelan el paso de la inflación: mientras antes comprábamos 63 kilos con $1.000, hoy nos alcanza para 16 solamente ($63,62)”, detallaron.

Para Natalia Ariño, una de las economistas de FADA, el tema también toca de cerca a lo que tiene que ver con los precios de la leche. “Es un producto clave en la nutrición de nuestras familias, que fue duramente golpeada por la inflación: en 2017 con $1.000 nos alcanzaba para 44 sachet ($22,80), hoy solamente compramos 11 ($93,73), son 132 tazas menos”, expresó Ariño.

Hay más: por el lado del dulce de leche, uno de los emblemas argentinos en el mundo, también sufre “la fiebre de la inflación”, como denominaron en FADA al problema: mientras que en 2017 con $1.000 alcanzaba para 26 potes, “hoy podemos comprar sólo 6 ($172,29), son 20 unidades menos en cuatro años”, agregó Miazzo.

El “Changómetro” busca mostrar la pérdida de valor del peso mediante la comparación entre la capacidad adquisitiva de hace cuatro años y la actual. “Un changuito de $1.000, hoy nos cuesta más de $4.000”, apunta la presentación y luego agrega: “En la nafta, los mil pesos llenaban un tanque, ahora nos alcanza para diez litros. Eran 8 kilos de asado, hoy son un kilo y medio”.

“Mismo changuito, con mismos productos, cuatro veces más”, afirma Natalia Ariño, economista de FADA

El primer ítem que analiza el estudio es el rubro de los alimentos de supermercado, con el mismo asegurando que lo que a fines de 2017 salía $1.000 hoy cuesta $4.401. “Mismo changuito, con mismos productos, cuatro veces más”, afirma Natalia Ariño, economista de FADA.

Esto se ve mucho más claro cuando observamos el estudio realizado sobre la carne -y más específicamente sobre el asado-, donde se explica que los $1.000 que en 2017 compraban 8 kg de asado sirven para comprar solamente 1,5 kg a día de hoy. “Si nos vamos cuatro años atrás, con mil pesos veríamos a cuatro familias comiendo un asado, pero hoy con esa misma plata, no nos alcanza ni para una sola familia”, destaca David Miazzo, economista jefe de FADA.

Otro de los ítems que compara este estudio es la yerba, que según FADA aumentó su precio casi seis veces, pasando de poder comprar 29 paquetes en 2017 con $1.000 a tan solo 5 con la misma cantidad de dinero en 2021. “Eso son unos 240 mates menos que podemos tomar”, aseguraron.

Saliendo del rubro alimenticio, el estudio también analiza los aumentos en el mundo de la ropa y el calzado, donde se vio un aumento de 4 veces en los precios entre 2017 y 2021. “La ropa que nos comprábamos con mil pesos, ahora nos sale cuatro mil”, explica Ariño.

Y en el mundo de los combustibles también se ve el salto: los $1.000 con los cuales se conseguían 40 litros de nafta -con lo que se llena el tanque de un auto promedio- ahora solo sirven para comprar 10 litros, lo que representa un 75 por ciento menos.

“Argentina se encuentra en el top 10 de países del mundo con más inflación, pero no sólo eso, sino que está en el cuarto lugar con el 48,2 por ciento anual, por debajo de Venezuela (2700 por ciento), Sudán (115,5 por ciento) y Surinam (48,6 por ciento)”, indicó Miazzo. Vale recordar que según el FMI, la inflación estimada para el 2021 para los países de la región es: Brasil 7,9 por ciento, Uruguay 7,2 por ciento Chile 5,5 por ciento, Colombia 4,3 por ciento, Paraguay 4 por ciento, Perú 3 por ciento, Bolivia 2,5 por ciento y Ecuador 1,8 por ciento.

“Lo que nos muestran estos números es que la inflación no es un problema de todos los países, en general el mundo ha sabido controlar la inflación, principalmente por dos vías: la construcción de confianza en la moneda y la prudencia en términos fiscales: no gastar de más y no imprimir moneda sin respaldo”, explicó Miazzo.