Previa de fin de semana largo: enorme cola y demoras en el Banco Provincia y queja por los cajeros

La sede central del Banco Provincia, en La Plata, era un desfiladero de gente y en horas del mediodía se registraba una largísima cola con demoras de más de una hora, según denunciaron usuarios de la entidad bancaria que en la jornada de hoy concurrieron a realizar trámites.

Santiago Lofeudo, un denunciante y damnificado por la larga espera, dijo que "la demora es de más de una hora" a pesar de que asistió con turno en mano. Su objetivo era realizar un trámite pero señaló que se llevó una gran sorpresa con la gran fila de gente que se apersonó hoy en la sucursal.

"La cola llegaba hasta la esquina de 47 y doblaba unos metros más", detalló.

Por otro lado, cuestionó que "no entiendo por qué siguen dando turnos previos con más de un mes de demoras cuanto prácticamente todsa las dependencias públicas y privadas están en funcionamiento con el totalidad del personal".

En tanto, seguían las quejas por la falta de dinero en los cajeros en las primeras horas de la jornada. Darío, vecino platense de la zona de Parque Castelli, afirmó que "a eso de las 8 concurrí al cajero de 21 entre 62 y 63 pero no emitía dinero". Y agregó que "camino al Centro, me dirigí a los cajeros de 6 y 46 y de 6 y 47. Tampoco tuve suerte".

"Antes uno concurría un fin de semana temprano a cualquier cajero y podía retirar dinero. Hoy no sé que pasa que a esos horarios no tienen dinero. Eso dicen las pantallas de las máquinas. Tal vez tienen y los programan para que no entreguen. Necesitamos una respuesta", deslizó el usuario.