Leve repunte en ventas: comercios buscan recuperarse

Es complejo definir el presente del comercio local. Hay sectores que están recuperando las ventas pero aseguran están en etapa de recaudar par a cumplir con las deudas que asumieron en plena pandemia; otros están expectantes con miras a la próxima semana por el movimiento que prevén por la celebración del Día de la Madre, y también hay otros que están atados a decisiones que escapan a su voluntad porque está vinculado al esquema de importaciones: tienen demanda pero se están quedando sin stock porque no tienen cómo reponer la mercadería, lo que es una amenaza para su futuro.

Martín Bizet, integrante de la Cámara de Comercio de City Bell, apuntó que “el rubro gastronómico es el que más levantó en ventas, pero porque se toma en cuenta que estuvieron muchos meses sin actividad. Y en el rubro indumentaria estamos un poco mejor que el año pasado, cuando trabajamos un poco a través de distintas alternativas que se pudieron utilizar. Pero en ambos casos estamos en el momento de recaudar para cumplir con las numerosas deudas acumuladas. Estamos lejos aún con respecto a la prepandemia”.

Guillermo Salvioli, presidente de la asociación de comerciantes de calle 8, calle 9 y adyacencias sostuvo que “se ve un poco más de gente, pero tampoco estamos mejor. Mucha gente se gastó todos los ahorros para subsistir, otros tienen deudas con tasas municipales e impuestos y también están quienes se han reinventado. Prácticamente no hay comercios nuevos, salvo algunas excepciones, y en ese contexto seguimos con la batalla contra la venta ambulante, que ya no sólo afecta a los comercios sino que también perjudica a los vecinos”.

Para Salvioli, “las ventas por el Día de la Madre pueden ayudar a sobrellevar una situación compleja, pero después hay que seguir”.

Por su parte, Diego Piancazzo, presidente de la Cámara de Comercio de La Plata, fue un poco más optimista y evaluó que el “comercio local levantó en casi todos los rubros. En algunos casos se acerca a la prepandemia”.

“Hay demanda pero estamos con poco stock por problemas con la importación y por falta de producción”

Sergio Lombardi,

Comerciante

En tanto, Valentín Gilitchensky, presidente del área de centros comerciales de la Federación de Empresas de La Plata (Felp), dijo que “estamos mejor de lo que nos ocurría meses atrás. Pero sólo para subsistir y empezar a recuperar lo perdido. Hay expectativas para el Día de la Madre, aunque este fin de semana largo puede llegar a complicar un poco al comercio local. Es un momento complejo”, describió.

Gilitchensky también se refirió a otra problemática que tienen los comerciantes locales vinculadas a la mercadería importada. En su caso el local es de ventas de productos de marroquinería, como las valijas, que no se fabrican en nuestro país y se importan desde China. “Los precios del flete de los contenedores tuvieron un salto descomunal. Pasaron de 2.000 dólares a los 10.000 dólares por un conflicto internacional que plantea la escasez de los contenedores. A este contexto hay que sumarle las medidas del gobierno nacional que limitan las importaciones”.

En tanto, Sergio Lombardi, que tiene un comercio de venta de insumos para actividades al aire libre (camping y montaña) describió la encrucijada que atraviesa el sector: “después del encierro comienza un auge de actividades al aire libre, por lo tanto hay una fuerte demanda por parte de los clientes, pero nos vamos quedando sin stock”, dijo.

“Los locales gastronómicos tienen muy buen movimiento con respecto a la nula actividad que hubo en 2020”

Martín Bizet,

Cámara de Comercio de City Bell

“Estamos en una situación complicada porque el cierre de importaciones no permite renovar algunos productos que no tienen reemplazo nacional porque en nuestro país no se fabrican: por ejemplo, las bolsas de dormir. Tampoco dejan entrar insumos para la producción de productos que terminan de ensamblarse en Argentina. Por lo tanto, sobre el presente podemos decir que estamos bien, pero el futuro es incierto”.

El comercio local atravesó un 2020 muy complicado que algunos directamente lo califican como dramático, por las restricciones que se impusieron por la pandemia. Primero el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y luego el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO). Entre ambas etapas los locales comerciales tuvieron cierre totales, luego apareció la posibilidad de trabajar take away (comprar por teléfono, app, o vía digital) en algunos rubros , hasta que gradualmente aparecieron más flexibilizaciones. Pero en ese tiempo, hubo cierre de comercios, otros tuvieron que despedir personal, y en otros casos trabajaron con el stock que les había quedado antes de la pandemia.

En lo referido al stock de mercadería, en distintos comercios, incluso de cadenas comerciales internacionales, crece la preocupación porque a un puñado de días de la celebración del Día de la Madre no pudieron renovar mercadería, razón por la cual tampoco saben si la próxima semana podrán salir con alguna promoción, más allá de las propuestas que realizan algunos bancos.