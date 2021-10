Una marca registrada: buscan oficializar “La Legión”

El nombre nació de la burla, de lo que hoy sería un bullying hacia los chicos que ahí estudiaban. En alusión a la Legión Extranjera, la orden militar que Francia organizó en el Siglo XIX para mantener su imperio en las colonias y que consistió en el reclutamiento de hombres de diversas naciones y culturas, la original Escuela de Educación Media N° 2 España (actualmente Escuela de Enseñanza Secundaria 2) ha sido siempre “La Legión”. Y así busca que se llame oficialmente la comunidad educativa entera, que lleva adelante un proceso para el rebautizo que es avalado por el voto casi unánime de directivos, cuerpos docente y no docente, egresados y -claro- los actuales alumnos.

Como parte de esa iniciativa, se produjo en 2012 un documental que repasa toda la historia, década por década, del colegio que se inauguró el 18 de abril de 1960, cuando el ciclo lectivo de ese año ya había comenzado y 240 jóvenes que de otra manera se hubieran quedado sin banco en el nivel secundario consiguieron lugar para primer año en el único establecimiento de enseñanza que se los ofreció. Por esa época había crecido notablemente la demanda de chicos que egresaban de la Primaria y decidían seguir la escuela Media, pero la infraestructura del sistema educativo no estaba a la altura de la potencial matrícula.

Inclusión temprana

Durante 2020, de manera virtual por la falta de presencialidad que impuso la pandemia, a instancias del Centro de Estudiantes del colegio de 12 y 60, se llevó a cabo la consulta en la que participaron 526 personas entre docentes, alumnos, familiares, ex alumnos y personal administrativo y auxiliar. Ganó con el 97,7 por ciento la opción que proponía cambiar el nombre de “España” por “La Legión” y el sector que más apoyó con su voto esa alternativa (el 47, 5 por ciento) fue el de los egresados de la institución. “Es que así la llamamos toda la comunidad -explica la directora del establecimiento secundario, María Teresa Zambotti-. En realidad, nadie la conoce como la `Escuela España´ o la Secundaria 2; siempre hay que explicar que es `La Legión´ y esa es parte de la fundamentación con la que iniciamos el trámite en la Dirección de Cultura y Educación, que es en definitiva la que tiene que aceptar la propuesta y formalizarla”.

Emblema, orgullo y pasión

“Una marca que trasciende en el tiempo y se convierte en emblema, orgullo y pasión”, arranca señalando el documental “La Legión” que fue realizado con la participación de directivos, docentes, personal auxiliar, alumnos y ex alumnos. Se recogen a lo largo de tres entregas publicadas en las redes los inicios, el desarrollo del proyecto académico, las particularidades que la hicieron una escuela de vanguardia y un buen número de anécdotas relatadas en primera persona.

En la mayor parte de la producción aparece Herenia Martínez Cámara de Sánchez Viamonte, la egresada de Humanidades, profesora de Historia y Geografía, que fue la primera directora del proyecto engendrado como uno de los primeros inclusivos de la historia de la educación platense. “Era Jueves Santo y me llamó el entonces ministro de Educación, Ataúlfo Pérez Aznar, para pedirme que me hiciera cargo del colegio, que se inauguraba al lunes siguiente. Yo era vicedirectora de la Escuela de Comercio Manuel Belgrano; tenía experiencia en la conducción educativa, pero al principio dudé en aceptar porque estábamos a tres días de empezar con algo totalmente de cero”, cuenta en el documental la reconocida docente platense.

La inauguración, como se dijo, fue el 18 de abril. Ese día habilitaron cuatro aulas de la planta alta del edificio de 12 y 60 y algunos salones más que funcionaban como secretaría y dirección. Entre el turno mañana y el turno tarde armaron ocho primeros años con alrededor de 30 alumnos cada uno.

Aquella apertura de un espacio académico para contener a una población juvenil que de otro modo quedaba afuera de la educación formal no fue el único hecho que caracterizó el espíritu inclusivo del colegio. Con los años se incentivó el ingreso, por caso, de chicos ciegos o disminuidos visuales; se instrumentó el secundario para adultos; y en las últimas décadas se estimuló con acceso a una guardería a las alumnas que se convertían en mamás. “Eso permite que las chicas no abandonen la escuela por la maternidad”, resalta Zambotti, quien dirige una escuela que en la actualidad, entre los tres turnos (mañana, tarde y vespertino) cuenta con 930 estudiantes.

Muchos de los ex alumnos que brindan su testimonio en el trabajo “cayeron” (según sintieron oportunamente) en “La Legión”: habían repetido el año en otro colegio que no les permitía continuar sus estudios y esa era la única opción para recibirse. La mayoría de esos egresados contaron que entraron el primer día a las aulas que dan a la plaza Máximo Paz con “cierto escozor”, justamente por el folklore creado en torno a la institución y por el “fracaso” de no poder seguir en establecimientos de supuesta mayor jerarquía. “Ese malestar lo superamos enseguida; es más: no conozco a nadie que como yo no sienta un profundo orgullo de haberse recibido en ´La Legión´”, comenta una de las ex alumnas que participó del documental.

Casi todas las promociones de egresados de “La Legión” se mantuvieron unidas por la amistad y la camaradería. Así lo subraya uno de los ex alumnos con testimonio en el documental, que cursó en la década del 70: “No es que nos encontramos para algunas fechas; nos llamamos y salimos o nos juntamos como se hace con los grandes amigos”, remarca.

Lo que nunca se dijo al relacionar ese colegio con la fuerza militar francesa es que “les legion naires” fueron soldados altamente entrenados.

“Ingresé a Naturales por lo que aprendí de química y biología en La Legión”

Rubén Morales, ex alumno Naturalista y especialista en fauna silvestre

“Eran todos profesores muy buenos; la mayoría enseñaba en el Nacional”

Ricardo Franco, ex alumno Cantante lírico; integrante del Coro Estable del Teatro Argentino