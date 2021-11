Karina La Princesita tildó de "salame" a Feinmann y el periodista salió al cruce: ¿qué respondió?

Tras la muerte del kiosquero de Ramos Mejía que fue asesinado por un ladrón, Eduardo Feinmann publicó una foto en su cuenta de Twitter con la que criticó fuertemente a dos intendentes oficialistas: Mayra Mendoza de Quilmes y Fernando Espinoza de La Matanza

En la imagen se puede ver a ambos jefes comunales posando con Karina “La Princesita” en los distintos shows que realizó la artista en dichos municipios bonaerense.

En ese sentido, el conductor criticó el uso de artistas populares como propaganda política, sobre todo en medio de una tragedia. "En la primera foto mataban a Lucas en Quilmes. En la segunda, mataban a Roberto en Ramos", escribió duramente Feinmann.

Lo cierto es que a la cantante no le gustó para nada quedar envuelta en ese comentario y aprovechó que un usuario criticó el posteo del periodista para dar un sugerente "like" en contra suyo.

Este miércoles, en un móvil con Ángel de Brito para Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11), el periodista fue consutlado por los dichos de la cantante y fue así que aclaró cuál fue su crítica, explicó por qué compartió una foto de la cantante y se refirió al comentario que hizo la rubia.

"Te escuché cuestionar el uso de artistas populares por ciertos intendentes del Conurbano como el caso de Espinoza y La Princesita. De hecho, Karina está un poco enojada con vos...", lo introdujo en tema el conductor.

"¿Conmigo? ¿Y por qué?", se sorprendió el periodista. "Vos hiciste un comentario en tu programa sobre esta situación y ella le puso un like a otro comentario que hablaba de vos. El tweet que compartió un usuario decía: ¿Pero le gusta L-Gante? ¿Lo usó para rating? Él sí puede usar a los artistas. Qué salame'".

"Es un halago. Si me dijo salame me halaga profundamente", atinó a decir Eduardo, sin ánimos de entrar en una polémica. "Vos dijiste que no te gustaba su música, pero ¿dijiste algo más sobre ella?, indagó el conductor de LAM.

"Puede no gustarme, ¿no? ¿Tengo el derecho de que no me gusten sus letras, sus canciones? No escucho ese tipo de música, prefiero otras cosas...", comunicó el periodista sobre sus gustos musicales, tras declarar que no es de su preferencia la cumbia.