Al final, Cristina Kirchner estará presente en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos

La vicepresidenta Cristina Kirchner finalmente participará del acto de cierre de campaña de esta tarde del Frente de Todos en Merlo, el cual estará encabezado por el presidente Alberto Fernández, y sobre el que se dijo no tendría el tono de un cierre nacional sino más bien enfocado en la provincia de Buenos Aires, aunque contará con los máximos referentes del espacio.

El cierre de campaña, previsto para las 18hs., también tendrá como oradores al gobernador Axel Kicillof y a la primera candidata a diputada Victoria Tolosa Paz.

Cristina fue sometida la semana pasada a una histerectomía en el Sanatorio Otamendi, razón por la que no podrá viajar a la provincia de Santa Cruz para votar como sucedió durante las PASO.

"Por recomendación médica no viaja. Siempre los médicos recomiendan no viajar tan cerca de la operación. Y mucho menos un viaje ida y vuelta tan largo", argumentaron. No obstante, aclararon que el post operatorio de la vicepresidenta es "totalmente normal".