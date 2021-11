Pese al interés de Newell’s, Zielinski prepara la firma para renovar en el Pincha

El fútbol argentino se ha convertido desde hace un tiempo a esta parte en una auténtica picadora de carne, donde la palabra “proceso”, siempre ponderada de la boca para afuera, no parece tener un lugar real.

Los entrenadores duran cada vez menos en sus cargos y es cuestión de que aparezca una racha adversa para que salgan eyectados del banco de suplentes.

En total, ya son 14 los directores técnicos despedidos en la actual Liga Profesional, por lo que encontrar a uno que se mantenga más allá de un primer ciclo, parece misión imposible.

Bajo su dirección técnica, Estudiantes ganó prácticamente el 51% de los puntos a disposición

Sin embargo, Ricardo Zielinski es una de las excepciones dentro del actual fútbol argentino. El nacido en Lanús, que ahora es pretendido por Newell´s, llegó a Estudiantes en enero pasado y reacomodó al equipo tras una muy mala Copa Diego Armando Maradona e incluso lo metió en instancias decisivas de aquella Copa de la Liga Profesional, en la que fue eliminado en Cuartos ante Independiente. Además, y algo no menor, alejó al Pincha de la temida zona del descenso y lo encaminó rumbo a una copa internacional, objetivo que persigue en el actual certamen.

Ante esto, la institución rosarina posó sus ojos en él como uno de los varios candidatos a asumir en la Lepra tras la salida de Fernando Gamboa tiempo atrás.

Pese a esto, y a que su vínculo con el León vence en menos de un mes, es un secreto a voces que el Ruso continuará en el Pincha, en una renovación que aún no se hizo oficial, pero que lo tendría al frente del equipo Albirrojo al menos por un año más.

SUS NÚMEROS EN EL LEÓN

A la espera de la reanudación del presente torneo, Ricardo Zielinski lleva dirigidos 34 partidos oficiales en el León, su tercera mayor cantidad dentro de un equipo en Primera División, solamente superado por los 124 en casi cuatro años en Atlético Tucumán, y los 192 en Belgrano de Córdoba, entre 2012 y 2016.

De esos 34 cotejos al frente del Pincha, su equipo ganó 13, empató la misma cantidad y cayó en apenas 8. Es decir que de los 102 puntos a disposición, sus dirigidos obtuvieron 52, lo que representa el 50,99% del total.

Y si bien es cierto que acumula un racha actual de ocho partidos sin ganar, la solidez defensiva ha sido una de las características a lo largo de su ciclo. De hecho, la diferencia de gol respalda lo dicho, ya que Estudiantes bajo su mando ha convertido 45 y ha recibido 32, lo que da más de un tanto por partido a favor y menos de uno en contra.

NO ES LA PRIMERA VEZ

De extensa carrera como director técnico, con sus comienzos allá por 1995 a cargo de Ituzaingó en la Primera C, el nombre de Ricardo Zielinski ya fue apuntado por Newell´s hace un tiempo atrás.

A mediados de 2016, ya alejado de Belgrano de Córdoba, el Ruso coqueteó con la chance de vestir los colores de la Lepra, algo que finalmente quedó trunco por el triunfo de Eduardo Bermúdez en las elecciones presidenciales de la institución rosarina.

Ante dicha chance, fiel a su estilo, Zielinski se mostraba prudente en la previa, ante un contexto en el que también aparecerían otros equipos buscando sus servicios, caso San Lorenzo y Racing, quien finalmente lo tendría como DT.

“Obviamente me gustaría dirigir a San Lorenzo. En principio, Newell’s y San Lorenzo son las posibilidades. Pero no me gusta hablar sobre supuestos. Digo lo justo y necesario porque el fútbol cambia en cuestión de horas”, afirmaba en aquella oportunidad.

“Hay que ser prudente. Hay buena predisposición, pero esperaremos a ver qué sucede. Con lo de Newell’s hay que esperar a quién gana las elecciones el domingo”, añadiría el Ruso.

Pese a esto, el destino lo uniría a Racing, donde no le fue bien, antes de pasar a Atlético Tucumán, club en el que dejó un enorme recuerdo antes de su llegada a Estudiantes, donde todo parece indicar continuará.

LOS QUE YA NO ESTÁN

Como se dijo, ya son 14 los entrenadores que no continúan en su cargo: Miguel Russo (Boca), Juan Pizzi (Racing), Rondina (Arsenal), Martini y Messera (Gimnasia), Coleoni (Central Córdoba), Sebastián Méndez (Godoy Cruz), Madelón (Platense), Azconzábal (Unión), Gago (Aldosivi), De Felippe (Atlético Tucumán), Gamboa (Newell´s), Montero (San Lorenzo), Sanguinetti (Banfield) y Mario Sciacqua (Sarmiento).