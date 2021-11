Crítican a Danna Paola por su "delgadez extrema"

Luego de haber sido criticada por, supuestamente, "tener unos kilitos de más", Danna Paola arrancó un nuevo esquema de alimentición que la hizo perder peso.

Sin embargo, pese a haber cumplido con los objetivos que se trazó con respecto a la reducción de su peso, la joven continuó siendo blanco de duras críticas esta vez por "su delgadez extrema".

Todo comenzó cuando la cantante posteó una imagen desde La Vegas, Nevada, donde se muestra en diversas poses y dejando al descubierto su abdomen. Ante dichas fotografías, los cibernautas no pudieron resistirse y comentaron la delgadez que presenta la también actriz.

"Cada día está más delgada ¿segura que estás bien?", preguntó una usuaria. De inmediato, otros seguidores se unieron para hablar al respecto. "Me preocupa lo mismo"; "No se mira para nada sana";" Ella era muy linda. Pero está demasiado delgada y no se ve bien"; "Hace tiempo no se ve muy bien, esta más en los huesos su cara súper súper delgada. Tal vez está mal; se veía súper así como es ella, tal cual", fueron algunos de los comentarios que recibió la rubia.