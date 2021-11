La muerte de Lucas: mensaje de Alberto Fernández y la reacción de Larreta

El presidente Alberto Fernández manifestó hoy su solidaridad con la familia de Lucas González, el futbolista de 17 años del club Barracas Central que murió tras ser baleado en la cabeza por un efectivo de la Policía de la Ciudad, en el barrio porteño de Barracas, y advirtió que "no es posible que policías que deben estar al servicio de la seguridad de argentinos y argentinas, terminen con la vida de gente inocente".



"Quiero expresar toda mi solidaridad con la familia de Lucas González. Mi compromiso con su madre Cintia y su padre Mario en este momento tan doloroso", escribió Fernández en un hilo de mensajes su cuenta de Twitter.



"Pondremos todos los recursos del Estado a disposición para poder llegar a la verdad y justicia", completó.



En tanto, la reunión prevista para esta tarde entre Fernández y Cintia González, la madre del adolescente, quedó postergada tras el fallecimiento del joven, ocurrido cerca de las 17.45 en el hospital El Cruce de Florencio Varela, donde estaba internado, informaron fuentes oficiales.

El encuentro estaba previsto para las 19 en el despacho presidencial de Casa Rosada, luego de que Cintia González enviara esta mañana un mail a Presidencia y el propio Fernández se comunicara con ella y la citara para esta tarde, y ahora el jefe de Estado quedó a disposición de la familia, añadieron los voceros.



La mujer denunció que su hijo fue víctima de un caso de "gatillo fácil" por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad, que los uniformados "tiraron a matarlo" y que le "plantaron" un arma de fuego para simular un enfrentamiento.



El hecho ocurrió ayer a las 9.30 cuando, en circunstancias que aún son materia de investigación judicial, el adolescente y tres amigos se movilizaban en un Volkswagen Suran azul y, al detenerse en un kiosco situado sobre la calle Luzuriaga, de Barracas, fueron interceptados por efectivos de civil de la Comisaría Vecinal 4C quienes, según su versión, creyeron que iban a cometer un robo.



La policía dijo que los jóvenes se negaron a ser identificados, embistieron con el vehículo a dos efectivos y tras una persecución a los tiros que se extendió hasta el cruce de Alvarado y Perdriel, el futbolista fue hallado herido de dos tiros en la cabeza en el asiento del acompañante, dos de sus amigos fueron detenidos y un tercero escapó, aunque más tarde se presentó en sede policial con su madre y quedó aprehendido.



En cambio, los familiares y amigos del chico denunciaron que los policías ejecutaron al muchacho actuando con la modalidad de "gatillo fácil".

El jefe de gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta expresó que "la muerte de Lucas es una pérdida irreparable y me siento profundamente dolido. Les hago llegar mi más sentido pésame a sus padres, familia y amigos. Seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley".

"Hemos separado inmediatamente de su cargo a los 3 involucrados en el hecho, e iniciamos un sumario para determinar las responsabilidades", sostuvo el mandatario.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, aseguró esta noche que serán "inflexibles ante los policías que actúen fuera de la ley", y que la muerte del adolescente Lucas González es "un dolor" que los "atraviesa a todos".



En el marco de una conferencia de prensa realizada en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, ubicada en el barrio de La Boca, D'Alessandro hizo llegar su "más profundo pésame a los papás de Lucas, a los familiares y a los amigos ante este hecho irreparable como es la pérdida de una vida, con un dolor" que los "atraviesa a todos".



"Por eso quiero dejar bien en claro que ayer, anoticiado del hecho, inmediatamente ordené a la oficina de Transparencia y Control Externo que realice el sumario administrativo correspondiente a los efectos de lindar las responsabilidades, el desarme de los efectivos, la separación de su función operativa y el pases a disponibilidad", enfatizó el ministro.

En ese sentido, añadió: "Nosotros desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Justicia (…). Nos van a encontrar apoyando al policía que realiza las cosas bien y créanme que es su gran mayoría. De la misma manera seremos inflexibles ante los policías que actúen fuera de la ley y así es como nos van a encontrar".



Respecto al accionar de los efectivos que balearon a los adolescentes, el ministro porteño señaló que "las brigadas muchas veces actúan por orden de los juzgados", lo que "no quiere decir que no tengan que identificarse", con los "chalecos" y "credenciales" correspondientes.



Por último, dijo que intentó "durante todo el día" comunicarse con la familia de la víctima, pero no pudo lograrlo.