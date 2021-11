Conmoción: murió Lucas, el futbolista baleado en la cabeza por un policía

Lucas González, el futbolista de 17 años de las inferiores de Barracas Central que fue baleado ayer en la cabeza por un efectivo de la Policía de la Ciudad, murió esta tarde en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde se encontraba internado desde esta madrugada.



"Mataron a mi sobrino. Queremos pedir Justicia por Lucas. Lucas va a seguir en nuestros corazones y en los corazones de mucha gente", dijo Emanuel, tío del futbolista, en la puerta del centro asistencial.

"Lucas era mi sobrino del corazón, acaba de fallecer, lo único que le pedimos a todos es que respeten la intimidad de la familia porque está destrozada. Le queremos agradecer a todos los que están y lo único que ahora vamos a pedir es justicia por Lucas que va a seguir en los corazones", dijo a la prensa Emanuel, uno de los tíos del futbolista en la puerta del centro asistencial, al confirmar la noticia de la muerte del adolescente.



El tío de la víctima también expresó que no quieren "más a esta maldita policía" y que "vayan presos estos hijos de puta como tienen que ir porque ellos son los delincuentes".



"Lo que quisieron hacer con los nenes, ensuciar a cuatro nenes que venían de jugar a la pelota y terminó en esto, en la muerte de Lucas. Basta Argentina, esto se tiene que acabar", señaló el hombre, quien añadió: "Le hablo a todos los políticos, no queremos más estas muertes de chicos que iban a entrenar, a jugar a la pelota, y que termina con dos tiros en la cabeza por cuatro policías faloperos".



Por último, el hombre agradeció "a todos los que estuvieron porque demostraron que no eran ningunos delincuentes" ya que lo que le "pasó a Lucas pasa todos los días en la Argentina".



"Muestran como si fueran chorros y le meten una pistola de plástico, pasa con muchos chicos en el país", concluyó.