Alarma por la carne: subas de hasta el 40% en 15 días

Los argumentos llegan a ser de lo más variados: la inestabilidad del dólar, problemas en los feedlots, estacionalidad, pero lo concreto es que en las últimas dos semanas y media la carne vacuna llegó a las carnicerías locales con un 33 por ciento de aumento. Se escuchó en algunos locales que la situación es “caótica”.

Según un relevamiento realizado por este diario en carnicerías de la Ciudad, de tres importantes abastecedores uno dejó de repartir en las últimas 24 horas porque “no hay precios”.

Juan Carlos Marchán, al frente de una carnicería de avenida 60, indicó que desde hace dos semanas y media el sector atraviesa momentos de gran incertidumbre. Sostuvo que el aumento acumulado es del 33 por ciento sólo en ese lapso.

“Hace 55 años que soy carnicero y nunca vi algo igual, ayer el frigorífico no me quiso vender porque no tenía precio y hoy pagué $50 más por kilo”, dijo el comerciante.

En esa, como en otras carnicerías locales, indicaron que los números no dan para mantener las ofertas. Para peor, la perspectiva que tienen es que todo va a seguir aumentando a medida que el calendario avance hacia las fiestas de fin de año.

La carne está llegando a las carnicerías a un promedio de $500 el kilo. La media res ronda los $50 mil y se cree que no es extraño que en pocos días se observen en el mostrador aumentos de hasta $200 en los cortes de mayor consumo.

“Hasta la semana pasada yo tenía la nalga a $580 y ahora no sé si vendiéndola a $760 el kilo estaré cubierto”, aseguró Marchán.

Carlos Riusech, CEO de Frigorífico Gorina, señaló que el aumento del ganado comenzó a insinuarse la semana pasada y hay muchos factores que incidieron.

“Hay menos oferta en esta época del año y más demanda por temas estacionales vinculadas a las fiestas”, explicó.

También consideró gravitante el precio de conversión del maíz en carne, ya que tenía muy mala correlación y los feedlots redujeron mucho la hacienda en engorde. Al tiempo, eso se tradujo en una caída de la oferta.

“El costo de reposición de ganado de invernada subió mucho porque los productores buscaron refugio en lo que conocen”, agregó Riusech y destacó que los precios de la carne no aumentaban desde julio y venían acumulando atrasos.

Con muchas variaciones de un comercio a otro, los precios de la carne fueron aumentando en los últimos días. Eso está vinculado al tipo de carne y también a los costos.

Según se supo, algunos abastecedores llegaron a cobrar el kilo de carne hasta $550.

En una carnicería de la zona de 17 y 49 estimaron que el aumento con el que recibieron la carne estos días fue del 35 por ciento, pero algunos abastecedores le aplicaron hasta un 40 por ciento.

“Lo peor es que no afloja y dicen que la semana que viene seguirá aumentando”, apuntó Luis, el carnicero consultado por EL DIA.

Como nunca, en los últimos días, los carniceros tuvieron que dedicarle un buen rato a hacer cuentas, para decidir qué porcentaje aplicar para que el consumo no se resienta aún más.

“Antes se aplicaba un porcentaje fijo. Ahora eso es imposible. Por ejemplo, el lomo está a $900 y solo lo vamos a aumentar $50 porque si no, no se lo vendemos a nadie”, sostuvo un carnicero para graficar lo complicada que está la actividad por estos días.

Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) reconoció en las últimas horas que “comenzaron a trasladarse los aumentos de Liniers a carnicerías”.

El dirigente ya había advertido públicamente que aumentaría el precio de la carne hacia mitad de mes, pero admitió que la movida fue “violenta”.

Schiariti opinó que también incidieron las lluvias que ocasionaron menor ingreso de ganado en el mercado de Liniers.

En ese contexto, se llegaron a pagar $267 pesos por novillo y todas las categorías de consumo subieron de manera importante.

Lo único que no creció fue el precio de la vaca porque continúan las restricciones a las exportaciones. Hay cortes prohibidos y no se permite vender extra cuota.