Alertan por falso secuestro en La Plata: reviven mitos de la "combi blanca" y "tráfico de órganos"

Varios audios se viralizan por estas horas en los teléfonos celulares de los platenses, que contienen falsa información. Uno de ellos da cuenta de un supuesto secuestro en un jardín maternal de 7 y 63, y otros reavivan los mitos de la "combi blanca" que "roba chicos" para el "tráfico de órganos".

Según la consulta de este diario a fuentes policiales, no se registraron denuncias que, por la gravedad de los hechos que se relatan, debieran haberse realizado. Además, EL DIA hizo una recorrida por la zona de los presuntos secuestros y consultó en dos establecimientos educativos (el 901 Manuel Belgrano y el "Isidorito"), al igual que en comercios del barrio, y todas los voces consultadas negaron las versiones de semejante hecho.

En el primero de los audios se escucha a una madre que entre lágrimas dice: "Soy la mamá de Ignacio Flores. Me acaban de decir que lo subieron a un auto. Si alguien lo vio que me avise. Acabo de llegar al trabajo y estoy yendo a la comisaria. Cualquier cosa que sepan de él se los agradezco".

En otro, una voz femenina relata: "Hola amiga. Escuchá eso. Pasó en el jardín maternal de 7 y 63 de Bauti y de Lore. Avisá a todos que cuiden a los chicos. Eso pasó recién, nos pasaron en el grupo de la familia".

Un tercer audio, con la voz de un hombre, asegura: "Por favor estemos todos alertas con el cuidado y seguridad de nuestros niños y jóvenes ya que se está confirmando la entrada de una peligrosa mafia al país. Se dedica al tráfico de órganos. Hubo informes de niños desaparecidos de entre 12 y 14 años de edad, y fueron encontrados sin vida y vacíos por dentro".

Otro mensaje sostiene: "Necesito que hagas un favor. Agarrá todo tipo de contacto, que tengan hijos, y da aviso que en el maternal infantil acaban de secuestrar a una criatura y que apuñalaron a la madre. Están en una combi blanca y una camioneta roja. Que no los dejen afuera, que la cuadra está podridísima. Avisá a todos tus contactos. Noelia me acaba de llamar y me dijo que está toda la policía en el maternal infantil".

Por último se escucha a una mujer que dice que su hijo trabaja en un hospital y que "llegaron dos chicos vacíos sin órganos". Además advierte que "cuiden a los chicos y tengan cuidado. Nunca creía esto y ahora sí creo porque me lo cuenta mi hijo".

Lo cierto es que los archivos de audios están llegando a los teléfonos celulares de varios platenses y se replican en el WahstApp de EL DIA (+5492214779896), por lo que generaron una enorme preocupación. Tal como quedó expreso más arriba, este diario consultó a varias fuentes y todas negaron las versiones, por lo que se trata de falsa información.