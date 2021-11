VIDEO. En un confuso episodio, un patrullero pasó por encima a un motociclista en Tolosa

Un confuso episodio se registró en Tolosa en las últimas horas. Un joven de 24 años denunció que un patrullero lo pasó por encima y lo "dejó tirado", y todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho sucedió el domingo pasado cerca de las 11 en la zona de El Mercadito y en las imágenes puede verse a una camioneta policial persiguiendo a un motociclista, hasta que el rodado mayor acelera y tira de la moto al conductor, identificado como Valentín, que termina tendido sobre el pavimento y pierde su casco en la caída.

Luego se bajaron dos efectivos que ayudan a levantar al muchacho y proceden con el protocolo de identificación, ordenándole poner las manos en el capot para registrarlo. El video muestra esa secuencia, hasta que los policías revisan su mochila y lo palpan de armas.

El abogado del joven contó su versión de los hechos: "Mi cliente pasó por un operativo pero no ve que lo hayan querido parar. Por eso sigue y cuando escucha la sirena y ve que le hacen gestos para que frena lo atropellan". Luego denuncio que a su defendido "lo torearon. El chico saca el celular, me llama y pone el alta voz, ahí es cuando los policías lo dejaron ahí tirado". Según pudo saber este diario, el joven sería empleado de un hipermercado mayorista de nuestra ciudad. Además sufrió heridas que no fueron graves.

En diálogo con el canal TN, Lorena Tizio, la madre del motociclista, conto: "Mi hijo me contó que lo apuntaron con un arma. Y a pesar de los golpes que sufrió nunca llamaron a una ambulancia". Luego agregó: Había dos vecinos en la vereda que vieron toda la secuencia y le pasaron el video, por eso los policías se fueron rápido". En ese sentido sostuvo que "le dijeron que tenía que subir a la camioneta porque lo iban a llevar a la comisaría. Pero se negó y llamó a un abogado amigo que le indicó cómo seguir". Y la mujer se preguntó: "¿Qué hubiera pasado si no sabía defenderse?".

Según pudo saber EL DIA, se trata de policías de la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas) y los mismos ya fueron desafectados del servicio. Desde la fuerza explicaron que "identificaron al joven pero no lo comunicaron a las autoridades", lo que constituye una grave irregularidad. De esta forma, aclararon que los policías no pertenecen a la Comisaría Sexta y que no dependen del Ministerio de Seguridad ni de la Departamental La Plata.