Identifican los rostros de los atacantes al edificio de Clarín

“Tenemos los rostros pero no los nombres”, explicó anoche una fuente oficial acerca de la investigación judicial que se inició a raíz del ataque con bombas molotov al edificio del diario Clarín, perpetrado cerca de la medianoche del lunes por parte de un grupo de nueve personas que ahora intentan ser identificadas con los softwares de reconocimiento facial y con el cotejo de otras imágenes tomadas en la ruta de escape utilizada por los sospechosos.

El grave episodio es investigado como una acción de “intimidación pública” -no hubo daños materiales ni a terceros porque el fuego iniciado sobre uno de los portones se fue extinguiendo con el correr de los minutos-, por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Luis Rodríguez, que desde ayer cuentan con la asistencia de la Unidad Antiterrorismo de la Policía Federal y del Cuerpo de Investigación Judicial.

EL REGISTRO DE LAS CÁMARAS

Según se pudo averiguar, el rastreo de imágenes de las cámaras de la propia empresa y las pertenecientes a la Policía de la Ciudad logró identificar los rostros de los nueve atacantes: seis varones y tres mujeres, que se habían reunido en principio en el parque Lezama, cercano a la sede del grupo periodístico ubicada en Piedras al 1700, en el barrio de Barracas.

Es que los desconocidos habían arribado al lugar en motos y encapuchados pero mediante el rastreo lograron ser vistos con sus caras descubiertas. Ahora se analizan estas imágenes con un “programa informático” que compara los rasgos con las bases de datos oficiales existentes.

Analizan si los sospechosos pertenecen a un “grupo anarquista”

Justamente en relación a estos archivos digitales, ayer se constató que la huella dactilar hallada en la única botella explosiva que no detonó, era “parcial” por lo que no pudo ser cotejada con las bases disponibles en la Policía Federal. De todos modos, el juez Rodríguez enviaría esa información a otras jurisdicciones ante la posibilidad que ulteriormente se revele la identidad.

CUESTIONAMIENTOS

Ayer la titular del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó al Gobierno por no efectuar un “rastreo” de redes sociales como método de prevención como solía realizar Seguridad cuando estaba bajo su mando, entre 2016 y 2019. Es que reveló que una publicación de Twitter anticipó el ataque con bombas molotov ocurrido el lunes por la noche. A través de la pantalla de su celular, mostró el tuit publicado una hora antes del violento suceso por parte de la cuenta Aníbal Brydum (@Anibalcristian1, ya eliminada), que decía “hay que salir ya a quemar al multimedios”.

Lo cierto es que ayer el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que tiene bajo su órbita la dependencia de la Federal que asiste a la Justicia en el caso, sostuvo que “se está haciendo un trabajo muy finito. He analizado con el superintendente de Investigaciones cuál es la tarea que están llevando a la práctica y la comparto. No soy policía, no juego al policía, pero sí es importante saber para dónde estamos yendo. La tarea que se está haciendo es importante y confío que en algún momento dé frutos”.

En este sentido, los investigadores siguieron la fuga de los atacantes mediante las filmaciones de seguridad. Así se puso saber que un grupo utilizó la avenida Montes de Oca que conecta Barracas con el límite sur de la capital al tiempo que el resto se dirigió el barrio de La Boca. Algunas versiones daban cuenta que la pesquisa analiza si los sospechosos pertenecen a un “grupo anarquista” que suele moverse por la zona de Constitución.

Otras pistas que siguen los investigadores se centran sobre un “automóvil blanco” utilizado para la huida y sobre una moto cuya patente no había sido tapada con un trapo. Anoche en el gobierno mostraban cierto optimismo en poder identificar finalmente a los autores del “atentado”, según lo describió el ministro Fernández en declaraciones a la prensa. El funcionario estuvo ayer por la tarde en Casa Rosada donde mantuvo una entrevista con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, “por temas administrativos” de su cartera.