El embajador alemán en Argentina se quejó porque Kicillof no lo recibió

El embajador alemán en Argentina, Ulrich Sante, se quejó públicamente porque el gobernador Axel Kicillof no lo recibió durante su recorrida por la provincia de Buenos Aires que lo tuvo por Quilmes y ayer en La Plata.

En su cuenta en Twitter, Sante publicó un mensaje en el que expuso que ni siquiera recibió una respuesta de parte de Kicillof y que tampoco pudo reunirse con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

"Terminó mi 1er día ‚oficial‘ @BAProvincia c charlas incitantes @mayrasmendoza @ColegioHolmberg @AConicet y @Quilmes_Cerveza! Oficialismo? Ausente! @Kicillofok no contestó, @PabloJ_LopezOK no apareció. Falta d cortesía? D organización? Desinterés? Un poco d todo? Esperando día no 2", escribió el martes último, acompañado por imágenes de reconocidas empresas de origen alemán.

Ese día Sante se reunió con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y tras la actividad hizo público su cuestionamiento por no haberse podido reunir con Kicillof y López.

Sante suele tener una importante presencia en redes sociales difundiendo las actividades que lleva adelante en el país y, según indican algunas fuentes, ha sido un ferviente impulsor para que empresas de su país continúen invirtiendo en la Argentina a pesar del contexto.