Alumno de primer grado con un cuchillo en la escuela

Se inició una investigación por un grave episodio que, según el testimonio de distintos padres, ocurrió en la Primaria 9, de 7 y 643: un alumno de primer grado amenazó con un cuchillo a un compañero. La escena desató alarma en la comunidad educativa y la Justicia habría iniciado actuaciones oficio.

En la primaria “Juan Francisco Jáuregui” el caso se lleva la atención de docentes, padres y de los propios alumnos.

La madre del alumno que habría sido amenazado, le dijo a este diario que el niño que habría llevado el cuchillo a la escuela “venía maltratando a mi hijo de otra forma. Habría que ver cuál es el modo para evitar que vuelva a ocurrir”.

Según trascendió, el episodio generó que se realice una reunión entre la dirección de Educación y autoridades de la escuela.

En el encuentro se abordó la posible solución a lo ocurrido, aseguraron distintas fuentes consultadas por este diario.

La madre del chico dijo: “No creo que haya que defenestrar a la maestra. Si puedo decir que erró la profesora que no avisó a los papás”, sobre lo ocurrido.

La mujer agregó que “al parecer se trabaja para que puedan seguir conviviendo en un mismo espacio. No es una opción expulsar. No queremos que alguien salga lastimado. A pesar de lo ocurrido es un niño”.

Autoridades del colegio emitieron un comunicado en el que informaron que “se realizará un acompañamiento, con el objetivo de conocer los pormenores de lo sucedido y realizar las intervenciones correspondientes para fortalecer los acuerdos institucionales de convivencia y el abordaje de los conflictos de manera no violenta. En este marco, informamos también que se ha dado intervención a la Dirección de Niñez y a los equipos distritales interdisciplinarios de la DGCYE para abordar en forma articulada e integral las situaciones de vulneración de derechos que pudieran afectar a las niñas y niños que concurren a dicho establecimiento”.

Según testimonios de padres que se comunicaron con este diario, “es un nene que viene siendo muy violento desde hace meses y en la escuela no se hacen cargo de la situación”, aseguró una mujer que prefirió mantener su nombre en reserva.

Un grupo de padres fue a la puerta del colegio ayer a pedir explicaciones. “No queremos que vayan los niños porque corren riesgos de muerte”, dijo una de las madres, advirtiendo el cuadro de situación que se estaría registrando en el establecimiento educativo y agregaron que “si los nenes no hubiesen hablado, hoy iban a la escuela con un nene que sacó un cuchillo”, y otro apuntó “como si lo que pasó fuera una situación normal”.

En este contexto trascendió que muchos padres decidieron no mandar a sus hijos a la escuela en la jornada de ayer.

Marcan que “desde la escuela no dan respuesta y dicen que no hay autoridades en este momento”, y aclararon: “nada es contra el nene, porque no tiene la culpa. Lo que pedimos es contención”.

En la víspera hubo visitas de inspectores a la escuela, quienes se habrían entrevistado con algunos padres para dialogar sobre este tema puntual y otras cuestiones que estarían preocupando a la comunidad educativa de la Primaria 9.

Ayer también se difundió un mensaje de la familia del chico que habría llevado el cuchillo. Según se pudo saber, los padres del alumno de primer grado anticiparon que “no iría a clases por un tiempo, hará las tareas en la casa, se pidió la asistencia de un psicólogo y posiblemente lo cambiarían de turno.

Por este caso no se habría hecho una denuncia policial, pero la Justicia tomó intervención de oficio.