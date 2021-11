Barcelona consiguió tres puntos que se cotizan en oro

Barcelona, en su afán de recuperar posiciones en el torneo doméstico, le ganó ayer por 3-1 a Villarreal, con contó con las presencias de dos ex Estudiantes: Gerónimo Rulli y Juan Foyth.

Los goles del equipo catalàn fueron convertidos por Frenkie de Jong, Memphis Depay y Philippe Coutinho; descontó Samuel Chukwueze.

Valencia, por su parte, empató con Rayo Vallecano 1 a 1, de local, sumó su tercera igualdad al hilo y se colocó en el noveno lugar. La visita subió al quinto lugar y entró en zona de la Liga de Europa con 24 unidades.

Carlos Soler, de penal. abrió el marcador para Valencia e Isi Palazón lo igualó para Rayo Vallecano.

Mallorca con el defensor Franco Russo (ex All Boys) como titular y Rodrigo Battaglia (ex Huracán) en el banco, empató con Getafe sin goles como local.

Y Celta, dirigido por el Chacho Coudet derrotó a Alavés por 2 a 1, y cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos en la Liga de España, en el marco de la 15ta fecha del torneo.

La jornada en España continuará hoy con estos partidos: 10.00 (hora argentina), Betis - Levante; 12.15, Espanyol - Real Sociedad; 14.30, Cádiz - Atlético Madrid; 17.00, Real Madrid - Sevilla.