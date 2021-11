Kicillof y Scioli con empresarios en Brasil: "El interés es grande, la próxima semana vendrán a Buenos Aires"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, mantuvieron hoy en la ciudad de San Pablo un encuentro con empresarios de ambos países, con el objetivo de "asegurar inversiones e incrementar las exportaciones".



La reunión se llevó a cabo en la sede de la Federación de Industrias Paulista (Fiesp).

Tras el encuentro, el gobernador Kicillof manifestó que es "una oportunidad para la salida de la pandemia es la articulación regional, poniéndonos a disposición de los empresarios para facilitarles su lugar para la inversión. Ocho empresarios vendrán a Buenos Aires la semana próxima y el interés es muy grande".

Y agregó que "nuestro compromiso con la reindustrialización es absoluto, todo lo que esté a nuestro alcance lo haremos para facilitar los negocios".



A través de comunicado, la embajada argentina en Brasil consignó que "desde hace un mes se trabaja para concretar" estas tratativas.



"El 60% de todo lo que exporta Argentina a Brasil proviene de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estrechar aún más la relación bilateral exitosa con inmenso potencial para seguir creciendo junto a la Fiesp", resaltó Scioli en un texto difundido por la Embajada.



El encuentro en la Fiesp contará con la presencia de más de 50 empresas brasileñas y nacionales, como Ambev, Arcor, Embraer, 3M, Andreani, Volkswagen, Ternium, Dow Chemical, Scania, Penalty; Raizen y General Motors, entre otras.



En setiembre de 2021 las exportaciones argentinas a Brasil fueron de US$ 988,3 millones, y las brasileñas de US$ 987,5 millones, con saldo superavitario argentino de US$ 800.000.



Las exportaciones argentinas crecieron un 37% con respecto al mismo mes del 2020, mientras que las brasileñas crecieron un 22%.



La corriente de comercio bilateral alcanzó US$ 1.975,8 millones, representando un aumento del 29% con respecto al mismo mes del 2020, destacaron desde la Embajada argentina en Brasilia.