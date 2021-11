Pase sanitario polémico: entre desmentidas y debates

El llamado “Pase Sanitario”, que todavía no se implementó pero que se anunció que comenzaría a funcionar en los próximos días, ya comenzó a despertar polémicas y desmentidas. Porque mientras funcionarios nacionales habían adelantado que el sistema se implementaría para todas las personas mayores de 13 años que quieran asistir a espectáculos masivos, ayer el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, fue por más y propuso un pase sanitario todavía más estricto, que incluyera al transporte público y a espacios laborales, además de eventos masivos que se realicen en espacios cerrados, lo que no solo generó un enorme revuelo sino que llevó al Gobierno nacional, a través de la ministra Carla Vizzotti, a precisar horas mas tarde que de momento eso no está previsto aplicarse a nivel nacional.

Por la mañana, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, había afirmado que la implementación del pase sanitario, que empezó a analizarse en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa) para seguir incentivando la vacunación contra el coronavirus, alcanzaría también al transporte público y a los espacios laborales, además de eventos masivos que se realicen en espacios cerrados.

Pero minutos antes del mediodía, la ministra Vizzotti tuvo que salir a decir que “en el COFESA se había consensuado la importancia de implementar el pase sanitario para mayores de 13 años para incentivar la vacunación y minimizar la posibilidad de transmisión del virus en las actividades que implican mayor riesgo, como los eventos masivos y actividades especificas en espacios cerrados, pero no se incluye en esta etapa ni el ámbito escolar, ni el ámbito laboral ni el transporte público. En esos lugares, se deben mantener los protocolos de cuidado, testeo y manejo de casos ya vigentes. Las recomendaciones se evaluarán en forma permanente y son dinámicas”.

DUDAS

Este mensaje, que fue difundido a través de las redes sociales, llegó para aclarar las dudas que se generaron luego de que Kreplak dijera que se avanzaba en la implementación de un pase sanitario mucho mas estricto de lo que se había anunciado originalmente.

Ese anuncio del funcionario bonaerense sorprendió porque, apenas un día antes, la propia Vizzotti había dado detalles del alcance del pase sanitario, al señalar que “va a estar en la app Cuidar, es algo que tiene cierta complejidad, pero en el Consejo Federal de Salud hubo acuerdo en que este es el momento de implementar esta nueva estrategia”.

El viernes pasado, la ministra de Salud de la Nación había adelantado que “el pase sanitario que acordamos con las jurisdicciones es tener el esquema completo desde los 14 días antes de realizar esa actividad de mayor riesgo, que son eventos masivos y actividades en lugares cerrados. Estamos trabajando con innovación, que ya está listo, para implementar este pase sanitario con la aplicación CuidAr y con Legal y Técnica para definir la normativa”.

La funcionaria recordó que el pase ya está diseñado hace tiempo y sólo falta ponerlo en práctica. “Se viene trabajando hace bastante -dijo- porque tiene cierta complejidad. Estamos trabajando con Innovación hace semanas porque sabíamos de la necesidad de implementarlo. En el Consejo Federal de Salud hubo consenso de acelerar la vacunación y de implementar esta estrategia. La idea es que, como todas las medidas, se aplique en Nación, Provincias y los Municipios”.

AVANZAR CON LA VACUNACIÓN

Como quedó dicho, el ministro bonaerense Kreplak había sostenido que en la reunión del viernes realizada por el Cofesa, además de referirse a la aplicación de un pase sanitario para habilitar el ingreso a eventos de concurrencia masiva, “se habló de situaciones en lugares cerrados, como es el transporte público y el trabajo”.

El funcionario señaló también que el objetivo de la medida sería “lograr que se vacunen todos, que todos completen el esquema de vacunación” para seguir generando protección inmune en la población, porque advirtió que “se ve una caída en el porcentaje de personas con la primera dosis (80%) y con la segunda dosis (65%)”.

Kreplak sostuvo que seguir incentivando la vacunación “es lo mejor que podemos hacer para prepararnos para esta nueva variante”, al hacer referencia a la cepa Ómicron, que fue descubierta hace menos de diez días en Sudáfrica y que generó preocupación en todo el mundo por la rapidez de los contagios en varias naciones.

Cabe destacar que el Consejo Federal de Salud es un ámbito donde se discute y coordinan las acciones de salud pública, y es integrado por los representantes de las carteras sanitarias de Nación y de todas las provincias del país.