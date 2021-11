Preocupación por el estado de la escuela de 9 y 38

Ex directivas, ex docentes y ex alumnos y alumnas de la Escuela Belgrano (38 esquina 9) buscan soluciones al “pésimo” estado edilicio del establecimiento secundario. “No podemos ver las condiciones en las que está el colegio y queremos hacer algo, aunque todavía no sabemos muy bien qué hacer para recuperar esas instalaciones”, señaló quien fue directora durante largos años, Graciela Pérsico.

Un día, de hace unos meses, Pérsico pasó por la escuela y la visitó. La encontró, según contó, en un estado imposible de habitar: como consecuencia de que los tanques de agua apoyados en el techo carecen de los flotadores, pierden de manera continua; ese desperfecto produjo filtraciones en el primer y segundo piso, las dos plantas donde se ubicaron las aulas y las paredes chorrean agua.

Además, hay un número incontable de vidrios de las ventanas rotos y de marcos de las aberturas oxidados. Los baños -con excepción del destinado a las personas discapacitadas- están “imposibles”, con las paredes tan humedecidas que hasta se rajaron azulejos del revestimiento.

La institución cuenta con 6 salones en el ala que da a la calle 9 y con 5 aulas en el sector que da a la avenida 38. Ninguna instalación zafa del agua en el suelo o de las paredes húmedas y agrietadas.

“Lo único que está más o menos en buenas condiciones es el Laboratorio, la Biblioteca y la Secretaría, todo lo que está ubicado en la planta baja, donde parece que el agua no llegó todavía”, añadió Pérsico.

Decidida a hacer algo por esa secundaria (la Nº 1), por la cual siente un particular apego, la ex directiva se contactó con colegas que integraron también los staff docentes de la institución, y las respuestas no tardaron en llegar, pues tanto ex docentes como ex alumnos que pudieron ubicar se comprometieron a poner “manos a la obra”.

Pérsico insistió en que aunque está muy movilizado el grupo todavía no sabe cómo encarar la situación para poner en buenas condiciones el colegio. “Hasta pensamos en poner plata nosotros; no ya la asociación cooperadora, sino de nuestros bolsillos, porque nos da mucha pena que la escuela esté tan venida abajo”, indicó la docente.

Pocas horas de clases

Por las malas condiciones en que se encuentra el establecimiento educativo, las clases en la Escuela Belgrano, según apuntó Pérsico, no se dictan con normalidad. “Los chicos van dos horas a la mañana y dos horas a la tarde; es una forma muy irregular de asistir a clases”, puntualizó.