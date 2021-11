Tercera dosis: desconcierto y dudas entre platenses que recibieron turnos

Meses después de haber completado el esquema de vacunación contra el Covid con dos dosis de Sputnik, Tito, que tiene 60 años y “ninguna inmunodeficiencia”, acaba de recibir el turno para aplicarse la tercera dosis, una situación que lo alegra y lo desconcierta a la vez. Y es que por los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias a él no le debería tocar.

“Lo único que tengo es una cardiopatía que declaré al anotarme y que hizo que estuviera entre los primeros en recibir las dos primeras dosis. La verdad es que no esperaba que me convocaran para la tercera porque no cumplo con los requisitos”, explica Tito, quien pide no publicar su nombre para que “no se aviven del error”.

Su caso no parece ser una excepción. También Marisa cuenta que su mamá de 81 años fue convocada para recibir la tercera dosis pese a que “sus dos primeras fueron de Sputnik” y a que “no tiene ninguna condición que pueda ser considerada una inmunodeficiencia”.

Al ser consultados por estos casos voceros del Ministerio de Salud de la Provincia aseguraron ayer que “cada persona que recibió un turno (para tercera dosis) está considerada dentro de los grupo de riesgo en base a lo que declaró al registrarse en la aplicación”.

En el Ministerio creen que más que errores en la convocatoria lo que podría estar ocurriendo es que los propios destinatarios ignoren que el uso de ciertos medicamentos los ubica entre uno de los grupos de riesgo por producir inmunodepresión.

“Hay que analizar cada caso en particular”, pero, por ejemplo, “personas con problemas coronarios que declararon tomar ciertos medicamentos entran” en esta convocatoria para recibir una tercera dosis.

Como se informó en su momento, en esta instancia de la campaña las terceras dosis sólo están destinadas a personas mayores de 50 años que tengan ya dos dosis de la vacuna de Sinopharm y personas con inmunodeficiencias declaradas cualquiera sea las vacunas que recibieron y su edad.

Dado que existen trabajos de investigación que muestran un descenso de la efectividad en las vacunas de virus inactivado (como la de Sinopharm) en personas mayores de 60 años se tomó la decisión de dar una tercera dosis a los mayores de 50 vacunados con ellas. Del mismo modo, todas las personas inmunosuprimidas que hayan recibido dos dosis de cualquiera de las vacunas disponibles recibirán una dosis adicional con un esquema homólogo o heterólogo.

En esta última categoría entran tanto quienes se encuentran en diálisis como aquellas personas que tengan alguna enfermedad con compromiso inmunológico, inmunocongénita u oncohematológica, hayan recibido un transplante de órganos o tomen medicación que baje sus defensas.

Para evacuar inquietudes en este sentido el Ministerio de Salud habilitó ayer una línea telefónica (221 428-8182) destinada exclusivamente a quienes recibieron el turno para la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid y tienen dudas al respecto.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires comenzó ya a enviar los primeros 558.100 turnos para las terceras dosis de vacunas anti Covid. Estas comenzarán a aplicarse a partir del 10 de noviembre a quienes integren dos grupos poblacionales priorizados que, según el registro de VacunatePBA, serían en total 1.100.000 personas.