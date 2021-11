La brecha del 100% mete más presión

Con la nueva suba que anotó ayer el dólar blue, que finalmente sobrepasó la barrera de los 200 pesos, la brecha cambiaria con el precio de la divisa mayorista que administra el Banco Central superó el 100 por ciento. Para los analistas, una distancia de esa magnitud entre los dos valores del tipo de cambio preanuncia una expectativa aún mayor de devaluación para los próximos meses y también anticipan un impacto en la actividad económica, que se traduciría a partir de nuevas presiones inflacionarias y distorsiones en el comercio exterior.

En rigor, la divisa ya había estado al borde de tocar los $200 en octubre del año pasado. En esa ocasión, la fuerte inyección monetaria que precisó el Gobierno para financiar los paquetes de ayuda a personas y empresas en medio del primer impacto de la pandemia provocaron desde mediados de septiembre una corrida hacia la moneda norteamericana que la llevó a un techo de $195 por unidad, un valor nominal al que regresó la semana pasada.

No es la primera cotización paralela que supera esa barrera. En particular, los precios implícitos en bonos soberanos como el contado con liquidación y el dólar MEP se mantienen por sobre esa marca desde la semana pasada. El dólar contado con liquidación libre, el que no está intervenido por el Banco Central, subía 0,4 por ciento para llegar a los $215 por unidad mientras que el dólar MEP llegaba a $204,54.

“NO ESTÁ INFLUYENDO”

Ayer el Gobierno le restó importancia a la escalada del dólar. La portavoz Gabriela Cerruti dijo que el blue “es un mercado que se maneja con sus propias reglas y sus propias expectativas” y que en ese sentido “está reflejando expectativas que tienen que ver más con la situación política que con la situación económica”.

“Esperamos que esto no influya en la situación macroeconómica como no está influyendo, la situación que nosotros estamos viendo es totalmente diferente a esas expectativas”, mencionó.