Santilli criticó al Gobierno por la ola de inseguridad

Para Diego Santilli, el candidato a diputado nacional bonaerense por Juntos, el gobierno del Frente de Todos “no tiene decisión política ni planificación”, según sostuvo ayer durante una recorrida de campaña junto al expresidente Mauricio Macri en la que también le pidió a la gente “que vaya a votar el domingo”.

“La inseguridad es algo que golpea nuestra libertad, no nos permite ser libres. Hay que abordarla con decisión política, que es lo que no tiene el Gobierno, y con planificación. Hay que ir a fondo en la lucha contra la delincuencia, los narcos y las mafias. No se puede especular como hace el kirchnerismo”, dijo en el marco de encuentros con vecinos de Miramar, Balcarce y Tandil.

Al referirse al crimen del kiosquero que conmociona puntualmente a La Matanza, Santilli disparó que “este es un gobierno que está más del lado de los delincuentes que de los trabajadores” y que el Ejecutivo actual “no respalda el accionar de la policía, que avala la toma de tierras y la liberación de presos, que deja que los narcos avancen en los barrios. La gente vive con miedo y el Gobierno mira para otro lado”.