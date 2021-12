El Lobo con la ilusión de "coparse", Boca, River, la F1 y rugby: la agenda deportiva para ver por la TV

Fórmula 1, el Leeds de Marcelo Bielsa, Boca, Racing, River y la visita de Gimnasia a Patronato forman parte de la suculenta agenda deportiva que se podrá ver este sábado en la TV.

Además de la jornada electrizante que vivirán los amantes de la Fórmula 1 por la prueba de clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, que tendrá a Lewis Hamilton o Max Verstappen, a Mercedes o Red Bull, en el centro de la escena, el fútbol argentino tendrá una definición muy caliente por el pase a la Copa Sudamericana.

Es que se disputará siete partidos del Torneo 2021 de la Liga Profesional, que decidirá las últimas plazas en juego para disputar dicho certamen. En la discusión se encuentra el Lobo de Pipo Gorosito que se medirá con Patronato.

Cinco encuentros serán simultáneos: Unión vs. Colón, Rosario Central vs. Huracán, Racing vs. Godoy Cruz, Patronato vs. Gimnasia y Argentinos vs. Sarmiento. Al término se enfrentarán Atlético Tucumán y River Plate, y cerrarán la jornada Boca Juniors y Central Córdoba.

A continuación, la actividad deportiva completa la grilla de este sábado 11 de diciembre, desde la mañana y hasta la medianoche.

FÚTBOL

Torneo 2021

17 Unión vs. Colón. TNT Sports

17 Rosario Central vs. Huracán. TV Pública

17 Racing vs. Godoy Cruz. Fox Sports Premium

17 Patronato vs. Gimnasia. Space

17 Argentinos vs. Sarmiento. TNT

19.15 Atlético Tucumán vs. River Plate. Fox Sports Premium

22 Boca vs. Central Córdoba. TNT Sports

Premier League

9.30 Manchester City vs. Wolverhampton. ESPN

12 Arsenal vs. Southampton. ESPN en Star+

12 Chelsea vs. Leeds United. ESPN en Star+

12 Liverpool vs. Aston Villa. ESPN.

14.30 Norwich City vs. Manchester United. ESPN

Liga de España

14.30 Valencia vs. Elche. ESPN 3

10 Espanyol vs. Levante. DirecTV Sports

12.15 Alavés vs. Getafe. DirecTV Sports

17 Athletic Bilbao vs. Sevilla. ESPN

Serie A

11 Fiorentina vs. Salernitana. ESPN 3

14 Venezia vs. Juventus. ESPN 2

Bundesliga

11.30 VFL Bochum vs. Borussia Dortmund. ESPN 2

Major League Soccer

17 Portland Timbers vs. New York City. La final. ESPN Extra

RUGBY

Top 12 de la URBA

17 SIC vs. CUBA. La final. ESPN 3

Champions Cup

9.55 Cardiff vs. Toulouse. ESPN en Star+

12.10 Bordeaux vs. Leicester. ESPN en Star+

12.15 Leinster vs. Bath. ESPN en Star+

14.25 Clermont vs. Ulster. ESPN en Star+

16.55 Exeter vs. Montpellier. ESPN en Star+

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

7 La práctica 3 del Gran Premio de Abu Dhabi. ESPN 2

10 La prueba de clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. ESPN 2

TURF

18.50 El Gran Premio Carlos Pellegrini. Desde el hipódromo de San Isidro. TV Pública

BÁSQUETBOL

11 Regatas Corrientes vs. Ciclista Olímpico. Liga Nacional. TyC Sports

NBA

22 Miami Heat vs. Chicago Bulls. NBA TV

22.30 Golden State Warriors vs. Philadelphia 76ers. ESPN 3