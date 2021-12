Salvaje entradera en Gonnet: una familia blanco de golpes y amenazas

Hacía unos pocos minutos que por la puerta de la casa de Rubén Obregón (64), en Gonnet, había pasado un camión recolector de residuos. Sin embargo, el rodado no detuvo su marcha, pese a que había montículos de pasto para levantar.

Atento a esa circunstancia, en horas del mediodía de ayer, el hombre, que justo está con unos días de vacaciones en el trabajo, se puso a acomodar un poco el frente del domicilio, situado sobre la calle 506 entre 23 y 24.

En eso andaba Obregón cuando, para su mala suerte y la de toda la familia, justo lo vieron dos delincuentes, que circulaban en una moto.

Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. El abrupto descenso del rodado, un arma que lo apuntaba y los tres enfilando hacia el interior del domicilio.

En ese preciso momento, la esposa, Patricia Gatica (64), y el hijo de ambos, Nicolás (28), se encontraban durmiendo en sus habitaciones del piso superior, ajenos a la dramática situación que se vivía en la otra planta del inmueble.

Es que para desalentar cualquier tipo de resistencia que pudiera ensayar Rubén, rápidamente le aplicaron el primero de los al menos dos culatazos que recibió en la cabeza. Y por los que tuvieron que darle dos puntos de sutura más tarde en el hospital de Melchor Romero.

“TE BATIERON”

Al tiempo que uno de los asaltantes se quedó vigilando a Rubén, su cómplice subió hasta el dormitorio matrimonial, donde despertó a Patricia colocándole un arma de fuego en la cabeza.

“No entendía nada. Y menos todavía cuando (el ladrón) me dijo ´dame los dólares, que te batieron`. Y le aseguré que no teníamos dinero en casa para darle, pero con una mano me apuntaba con el arma y con la otra revisaba la habitación”.

La mujer aclaró que, en esos instantes de desconcierto, ignoraba que otro delincuente mantenía reducido a su esposo.

Patricia expresó aliviada que “por suerte mi hijo no se despertó, porque si llegaba a hacerlo y veía que a su padre lo habían golpeado y lastimado, iba a reaccionar y ahí podía pasar cualquier cosa”.

“DALE, VAMOS YA”

Rubén estimó que ambos motochorros permanecieron en su domicilio “entre 10 y 12 minutos”.

Y coincidió con su esposa en reflexionar que “si no se quedaron más tiempo, fue porque el delincuente que estaba conmigo, de unos 45 años, escuchó que alguien en la cuadra sospechó de movimientos extraños y activó la alarma vecinal”.

“Se puso como loco y enseguida le dijo al compañero suyo, de 21 o 22 años, `dale, dale, vamos ya´ y entonces escaparon para la calle, se subieron a la moto y se fueron”, reveló.

Previamente, despojaron a Rubén de su billetera con dinero (no precisaron el monto) y documentación personal, un celular, un anillo y una camioneta Volkswagen Amarok, de color beige.

Hasta el momento, no hay rastros ni de los asaltantes y de las pertenencias sustraídas.

“LE PEGARON CON SAÑA”

Mientras dialogaba con este diario, Patricia vio llegar a su esposo, acompañado por el hijo de ambos, luego de recibir atención médica y quedar con un apósito en la cabeza.

Le pegaron con saña. Cuando ya se habían ido los ladrones, bajé y lo vi todo ensangrentado. Una médica conocida me advirtió que seguramente ahora se le va a hinchar la zona y se le va a formar un hematoma”, consignó.

Tanto Rubén como Patricia no obviaron exponer una situación posterior al asalto, que los indignó sobremanera.

“Llamamos a la compañía aseguradora para activar el sistema de rastreo satelital de la camioneta. Pero nos dijeron que justo al mediodía se había cancelado el convenio. Mucha casualidad. Nos hace pensar que cobraban ese servicio cuando ya no lo tenían”, cerraron indignados.