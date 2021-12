Estudiantes llora la muerte de Raúl Horacio Madero, protagonista de la época dorada

Estudiantes llora la muerte de Raúl Horacio Madero, y todo el fútbol acompaña el sentimiento de profunda tristeza que por estas horas invade a la familia Pincha, porque a los 82 años (21/5/1939) falleció uno de los hombres que, como futbolista, hizo flamear la bandera roja y blanca lo más alto que se puede a nivel continental y mundial ya que fue parte de ese grupo selecto que bajo la conducción del gran Osvaldo Zubeldía levantó en forma repetida la Copa Libertadores y también la Intercontinental.

Madero, un exquisito marcador central que llegó a la selección nacional, surgió en Boca, club en el que asomó en 1959 y abandonó en 1962 para ser parte una temporada de Huracán. Tras ese corto recorrido en la institución de Parque de los Patricios desembarcó en la ciudad de La Plata para ponerse la camiseta albirroja de Estudiantes, con la cual disputó un total de 179 partidos, una parte de ellos imborrables.

La vida de Raúl Madero abarcó mucho más que el fútbol, a pesar que este plano deportivo fue lo que le significó una mayor trascendencia. Fue pianista, médico y futbolista, con un detalle en lo que respecta a su actividad como profesional de la medicina: se desempeñó como responsable de la atención sanitaria del seleccionado argentino cuando Carlos Salvador Bilardo estuvo a cargo de la conducción y se desempeñó también como deportólogo ligado a la FIFA.

Jugador de fútbol desde niño, Madero también practicó básquet en Racing, club en el que se consagró campeón en la categoría. Él mismo se encargó de relatar alguna vez cómo terminó volcándose al fútbol: "Un día, ya con 17 años, bajé del tranvía en Montes de Oca y Suárez, en el café La Banderita. En esa época hacía de todo: estaba terminando el secundario, plasticaba pisos, estudiaba las 32 sonatas de Beethoven para recibirme de profesor de piano y daba el ingreso a la Facultad de Medicina. Unos conocidos del barrio, mayores que yo, los que me habían enseñado a jugar al basquetbol, me dijeron: 'Vos jugabas bien al fútbol de chico, ¿por qué no intentás de nuevo? ¿No querés ir a Boca?'".

En Boca se incorporó a un grupo dirigido por Bernardo José Gandulla, más copnocido como Nano, y jugó en Tercera hasta que debutó en Primera el 12 de octubre de 1959 en un Boca 2-Lanús 2 al lado de Antonio Ubaldo Rattín, nada menos.

Hasta 1961 tuvo la posibilidad de jugar apenas cinco veces, al año siguiente pasó a Huracán, donde se presentó el 8 de julio de 1962 contra Argentinos, con triunfo por 3-0, en la posición de "número 5", esto es mediocampista central.

En Parque de los Patricios empezó a mostrar algunos matices de su juego y aunque a lo largo de 15 presentaciones dejó ver su potencial un año después partió rumbo a estudiantes, club en el que terminó encontrando su lugar en el mundo. Allí, entre 1963 y 1969, momento de su retiro, jugó 179 partidos, marcando 9 goles, un par de ellos claves para la historia del Pincha.

Debutó en el campeonato de 1963, en cancha de Banfield el 28 de abril, con triunfo por 2-0 de Estudiantes (Avelino y Domínguez los goles) y el siguiente equipo: Oleynicki; Biagioli y Quinteros; Britos, Madero y Zapa; Cabrera, Prospitti, E. Domínguez, Avelino y Bielli. Eran tiempos de pelear desde la zona baja de la tabla de posiciones.

Hasta que en 1967 se produjo un giro rotundo en el conjunto albirrojo y un par de partidos decisivos, en los cuales tuvo una participación determinante. Contra Platense, por las semifinales del campeonato Metropolitano, y un resultado parcial de 1-3, el panorama era muy oscuro, hasta que una increíble reacción desembocó en la posibilidad del empate con un penal que Madero clavó en un ángulo y luego el épico 4-3.

La final fue contra Racing y Madero empezó a dibujar el 3-0 con una anotación de tiro libre. Como toda historia, este fue el comienzo de la época dorada de Estudiantes, que desembocó en las repetidas conquistas de la Copa Libertadores y la tan preciada Copa del Mundo ante el Manchester United. Madero fue también jugador de Selección. Fueron cinco partidos los que disputó con la camiseta albiceleste entre 1964 y 1969. Su debut fue con José María Minella de técnico por la Copa Chevallier Boutell en cancha de River en una goleada 8-1 ante Paraguay, durante la cual ingresó en lugar de José Rafael Albretch.

Se retiró joven, más haciendo una comparación con los tiempos que corren, a los 30 años. El marco de la despedida fue el viejo estadio de 57 y 1, en el marco de la última fecha de la Supercopa de 1969, contra Peñarol de Uruguay, a la postre campeón, el 30 de diciembre. Por entonces, aquel certamen eran protagonizado únicamente los campeones intercontinentales, por entonces Santos de Brasil, Racing, Peñarol y Estudiantes.

Así se produjo el adiós de un grande, que argumentó la decisión en el deseo de ejercer la medicina. Sus días de campeón con Estudiantes e integrante del seleccionado lo dejaban sin tiempo para hacer las guardias en hospitales que, con mucho esfuerzo, había realizado entre los 24 años, cuando se recibió, y los 27. Aseguró que había estudiado para ser médico y que era consciente que el fútbol era algo a corto plazo.

Murió Raúl Madero, uno de los grandes protagonistas de la época dorada de Estudiantes. Con él, no sólo se marchó un futbolista exquisito en su tiempo, sino también un apasionado de la medicina deportiva, que mientras el Pincha dominaba el mundo del fútbol, enfocaba su vida en distintas direcciones, porque ni siquiera abandonó la pasión por la música desde el piano.