Barrios sin agua, una pesadilla que se repite en toda la Ciudad

La falta de agua, un servicio indispensable y de pago mensual, es un drama que se repite en todos los barrios platenses. Mientras en la puerta de ABSA los vecinos hacen eternas colas para presentar sus reclamos, por las vías telefónicas no responden a la problemática.

Desde distintos puntos de la ciudad de las diagonales llegan a este diario reclamos de vecinos desesperados por la falta de servicio. Más aún en tiempos donde los contagios se dispararon, los testeos aumentaron considerablemente y las personas deben permanecer aisladas sin son positivo o contacto estrecho.

En 19 entre 34 y 35 están hace seis días sin una gota y desde la empresa proveedora, que ya tiene una denuncia, no responde a los llamados. Altos de San Lorenzo cuenta con el mismo inconveniente en la zona de 73 entre 23 y 24.

En 522 entre 4 y 5, los vecinos cuentan que al llamar a ABSA les informan que están arreglando una válvula ubicada en 526 pero no es cierto y el servicio continúa en falta. En Gonnet, un vecino comenta que es contacto estrecho de coronavirus, por lo que no puede salir de su casa y no tiene agua desde el comienzo del fin de semana.

En esa misma cuadra hay una familia entera que se encuentra aislada desde Nochebuena y no pueden hacer algo tan simple como bañarse o tirar la cadena del baño. En 2 bis entre 516 y 517 la presión no permite llenar los tanques, al igual que en la zona de 484 entre 26 y 27.