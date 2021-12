Una entradera fallida desató un día de furia en Gonnet contra la Policía

“No hay un horario específico para los robos. Te pueden robar a la mañana o a la tarde. Incluso ahora mismo podrían asaltarnos. Esto es una zona liberada”. El “diagnóstico” pertenece a un frentista de Gonnet que ayer participó de un mano a mano que EL DIA mantuvo con vecinos de 24, entre 505 y 505 bis, luego de que se registrara un nuevo hecho de inseguridad. A tal punto ha llegado la preocupación por el tema, que ayer vecinos mantuvieron fuertes cruces con la Policía.

Según pudo averiguar este diario, el caso tuvo lugar alrededor de las 23. Cuatro sujetos, dos de ellos armados, arribaron al lugar en un Volkswagen Polo y sembraron el pánico en la cuadra al abordar a una pareja de jubilados, que se encontraba retornando a su domicilio.

En base a la reconstrucción que hizo la víctima, mientras dos aguardaban en el auto, los restantes los apuntaron con armas de fuego al matrimonio con la intención de ingresar a la propiedad.

“Mi señora estaba por bajar del auto para abrirme el portón cuando se nos vinieron encima. Nos apuntaron, mientras nos exigían nuestras pertenencias y que abriéramos la puerta. A mi me ordenaron que me bajara del auto, porque se lo iban a llevar. Siempre había pensado en lo que debía hacer en un momento así. Menos mal que tuve la lucidez de no resistirme”, destacó.

Para la víctima, el hecho pudo haber terminado de la peor manera de no haber sido por el pedido que su esposa le hizo a uno de los ladrones cuando éste le abrió la puerta con la intención de bajarla a la fuerza.

“Recuerdo que le dijo ‘No me mates por favor’”, rememoró el hombre. Al escuchar esta súplica, una vecina activó una alarma y comenzó a pedir auxilio a los gritos. Luego, otros vecinos imitaron la iniciativa.

Por el alboroto que se armó, los delincuentes se vieron obligados a abandonar sus planes. Un hombre que alcanzó a presenciar el final de la secuencia, contó que vio como uno de los sujetos se subía al Polo después de haber arrebatado una cartera.

Según detallaron, el intento de entradera que sufrió este vecino es el cuarto episodio de inseguridad de este tipo en menos de un mes en un radio de no más de tres cuadras.

“Dejando de lado los hurtos de reposeras y de cables de cobre, los robos callejeros y los arrebatos, en total tuvimos dos entraderas y dos escruches en menos de 30 días” apuntó un frentista.

Es por ello que los vecinos no dudan en afirmar que se sienten “totalmente abandonados”. Esa sensación, según versiones, quedó plasmada en los incidentes que se registraron ayer en horas de la madrugada cuando la policía arribó al lugar para asistir a las víctimas.

“La gente se preguntaba por qué uno de los cuatro patrulleros que vinieron no salía a buscar a los ladrones. Yo, que era la víctima en todo esto, tuve que terminar calmando los ánimos. No justifico pero la situación demuestra el malestar que se vive en el sector por la inseguridad”, expresó el damnificado.