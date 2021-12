¿Llueve o no llueve esta noche en La Plata? Agobio sin tregua y el calor seguirá hasta el martes

El calor no afloja en la región / télam

El festejo de año nuevo encontrará a los platenses viviendo una intensa ola de calor que se cree que se extenderá al menos hasta el martes y que, mientras en la Ciudad sigue rigiendo el alerta amarilla, en otros puntos del país ya pasó a naranja,

En lo que respecta a nuestra región, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para hoy en la Ciudad una máxima de 32º, aunque se espera que la sensación térmica sea aún mayor. Y sobre lo que le importa a muchos, para esta noche no hay buenas noticias: la mesa de la cena de fin de año se pone adentro ya que el pronóstico de la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna anuncia que el tiempo se presentará inestable y no se descarta la chance de alguna precipitación aislada. La misma información brinda el SMN, que asegura que habrá un 40% de probabilidades de que llueva y anticipa ráfagas de hasta 50 km/h. Esto es clave para quienes estén pensando en realizar la cena al aire libre, ya que según los expertos, las probabilidades de agua son reales, aunque no con intensidad.

Por último, el finde que marcará el nuevo año será con lluvias y con una posibilidad mayor de tormenta aislada en la Ciudad. Mientras que el termómetro alcanzará los 32º el sábado y los 33º el domingo. Por último, el lunes y el martes se espera que el termómetro vuelva a pasar los 30º y el alivio llegaría el miércoles, cuando el SMN pronostica que la máxima alcance los 27º.

Cabe destacar que el organismo determinó ayer un alerta naranja por altas temperaturas para parte de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Neuquén, lo que significa riesgo moderado a alto para la salud, especialmente para las personas de grupos de riesgo.

El alerta naranja rige desde la tarde de ayer para el centro de la provincia de Buenos Aires, CABA, gran parte de Córdoba, oeste de La Pampa y este de Neuquén.

Ayer continuaban las altas temperaturas que comenzaron hace dos semanas en el país, con picos de más de 41 grados y un promedio de 35 grados.

Sin embargo, un centro frío ingresará en la Patagonia y parte del centro del país, lo que aliviará levemente el calor, según el SMN, que adelantó que la noche de hoy será calurosa y con probabilidades de chaparrones.

“Hoy hay una excepción al calor, con el ingreso de un centro frío para el centro de Argentina y Patagonia, gran parte de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, esto quiere decir, ingreso de aire con temperaturas más bajas y nubosidad, con temperaturas más cerca de los 30 grados que de los 35”, dijo la meteoróloga Cindy Fernández del SMN.

Alerta en 16 provincias

Dieciséis provincias se encontraban bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por las altas temperaturas que desde hace diez días se registran en casi todo el territorio argentino y que, pese a algunas tormentas aisladas, se prevé que continúen por lo menos hasta el martes próximo con marcas térmicas que rondarán entre los 30 y los 40 grados.

La ciudad de Buenos Aires, al igual que el centro bonaerense, el centro de Córdoba; oeste de La Pampa y el este de Neuquén se encuentran desde ayer bajo alerta naranja, lo que significa que las marcas térmicas pueden tener un “efecto moderado a alto en la salud” y ser “muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

En tanto, las provincias de Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos tienen localidades bajo un alerta por temperaturas extremas de nivel amarillo.

Esta categorización del SMN establece que las marcas térmicas que se registran en los distritos mencionados “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

Cindy Fernández, meteoróloga del organismo, precisó que “el ingreso de un frente frío leve” en el territorio argentino provocará algunas lluvias y chaparrones aislados en la región central del país, sin embargo, las marcas térmicas continuarán “elevadas”.

En este sentido, precisó que el promedio de temperaturas en el norte argentino rondará entre los 35 y 40 grados, mientras que en la región central es probable que oscile entre los 30 y los 35.

El clima hoy

En tanto, para hoy se prevé una jornada agobiante, con temperaturas que rondarán los 35 grados en el centro del país y los 40 en el norte argentino, informó el Servicio Meteorológico Nacional, que indicó además que es probable que se registren chaparrones aislados en La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe debido al ingreso de aire frío que no provocará un descenso significativo de las marcas térmicas.