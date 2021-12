Jorge Lanata, durísimo contra la oposición: "En la próxima voto en blanco"

Aunque está de vacaciones, Jorge Lanata no se privó de hacer un análisis de los recientes hechos políticos que tuvieron epicentro mayormente en el Congreso.

Desde Uruguay se comunicó con sus compañeros de Radio Mitre para saludarlos con motivo del Fin de Año e hizo un repaso de dos hechos puntuales que sucedieron recientemente. Fue en ese marco que disparó una crítica furiosa contra la oposición: "Si esta es la oposición que vamos a tener, en la próxima voto en blanco".

El periodista cuestionó mayormente a Juntos por el Cambio y a dos de sus principales integrantes, el PRO y la UCR. "Lo primero que hicieron fue dividirse. Se estaban acomodando en el escritorio y se dividieron", dijo en referencia a la ruptura de los radicales en la Cámara de Diputados apenas asumieron los nuevos legisladores, dando origen al bloque "Evolución".

"No puedo creer la división, la actitud de los radicales. La primera vez que tienen un poco de poder... Es un delirio!", sostuvo.

También la emprendió contra el presidente del bloque del PRO, Christian Ritondo, por considerar que tuvo una actitud un tanto pasiva con los diputados que no estuvieron en la sesión en la que se aprobaron los cambios en el Impuesto a los Bienes Personales por apenas un voto de diferencia. En esa ocasión, Gabriela Brouwer de Koning no asistió porque había viajado a Disney junto a su familia, mientras que Alvaro González se encontraba en Alemania, hacia donde había ido por el casamiento de su hija y argumentó que no encontró vuelos para regresar antes.

"La actitud de la oposición me avergüenza. Si esta es la oposición que vamos a tener, en la próxima voto en blanco", afirmó.

"No me inspira ninguna confianza. ¿Por qué votaría a los radicales, al PRO en el 2023? ¿Cuál es el motivo? ¿Sólo por temor? Me parece que no alcanza, me parece que es raro lo que está pasando", concluyó.